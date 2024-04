Habló el alcalde de Santa Bárbara de Pinto, tras sobrevivir a cuatro impactos de bala

El alcalde Enyer Alfonso Garizao Osorio duró más de un mes en delicado estado de salud. Foto: Alcaldía de Santa Bárbara de Pinto

A un mes del ataque que se presentó el atentado contra Enyer Alfonso Garizao Osorio, alcalde de Santa Bárbara de Pinto, en el que un hombre le disparó en cuatro ocasiones, el mandatario se prepara para volver a su cargo, por lo que habló de lo ocurrido.

En este tiempo, el alcalde estuvo hospitalizado en el Hospital de Magangué, en Bolívar, a donde fue remitido luego de que se presentó el atentado, que se registró en el momento en el que salía de un envento en un colegio de su municipio.

Luego de varias cirugías, el mandatario fue dado de alta y aunque todavía le queda un mes de terapias para recuperar el funcionamiento de uno de sus pulmones, el alcalde de Santa Bárbara de Pinto ha dicho que está listo para retomar sus funciones.

“Mi recuperación ha sido exitosa. Duré un mes en cuidados intensivos, donde me debatía entre la vida y la muerte por el atentado que me hicieron, cuatro impactos de bala. Uno de ellos afectó en ese momento el pulmón derecho y otro que me dieron por la boca, que fueron los impactos más graves que recibí”, dijo a Noticias Caracol Garizao.

En cuanto a lo ocurrido, el mandatario también señaló que detrás del atentado podría haber intereses políticos. “La idea era matarme a mí, porque matándome me sacaban del camino, había nuevas elecciones y obviamente podían participar los que quisieran postularse a la alcaldía municipal, ya que apenas llevamos cuatro meses de gobierno, apenas estamos empezando”.

El presunto atacante fue atrapado por la comunidad el mismo día que se presentó el atentado. En imágenes difundidas en redes sociales se escucha al hombre decir que supuestamente la orden de disparar contra el alcalde venía de Ricardo Andrade Martínez, hermano de Nidia Andrade, a quien Garizao le ganó las pasadas elecciones por una diferencia cercana a los 1.000 votos.

El mandatario también señaló que dos de sus funcionarios, Juana Fernández, secretaria de Planeación del municipio, y Luis Daniel Abril, asesor jurídico, recibieron amenazas; en el caso de Daniel Abril se habría conocido que se planeaba un atentado en su contra. Ambos funcionarios tuvieron que salir del municipio.