Habló el papá de Kevin Bocanegra, el joven que murió en el nevado del Tolima

A casi un mes de la muerte de Kevin Bocanegra, en medio de una excusión en el nevado del Tolima, se conoció una entrevista con el papá, el abogado Hernando Bocanegra, quien se refirió a lo que ocurrió el día del fallecimiento y la relación con su sobrino Óscar Apolinar, quien dirigía el recorrido en el que se presentaron los hechos.

El abogado Bocanegra señaló a MastvCanal3, que Jois Ramírez lo llamó para explicarle que Kevin estaba muy mal, por lo que en un primer momento pensó en viajar hasta el Quindío, pero quien terminó yendo fue su hija, quien llegó hasta la zona donde debían bajar el cuerpo desde el nevado.

“Ella tiene que ir sola a buscar la manera de recuperar el cadáver de su hermano. (...). No tuvieron el apoyo ni de Defensa Civil, ni de Bomberos, ni de ningún ente (...). Mi hija tuvo que ver la forma como descendieron el cadáver de mi hijo de la parte alta, y no fue una cuestión humana, porque se hizo en un caballo, se hizo sin ningún tipo de protocolo”, explicó Bocanegra.

Sumado a esto, se refirió a Óscar Apolinar, su sobrino, quien llevó a Kevin al nevado. Aseguró que el joven se enteró de la muerte solo hasta la tarde del primero de enero y cuando lograron hablar le dijo: “Gordo, discúlpame, yo hice lo imposible, yo no podía hacer más nada, se me fue mi hermanito”.

Después de eso, asegura que no hablaron más. “Yo lo vi muy mal. De hecho, yo mismo lo aconsejé, le dije, ‘hermano, usted tiene que irse de urgencias a que lo asista el médico porque yo no quiero que la tragedia se siga complicando’”.

Sobre la responsabilidad del joven en la muerte de Kevin, Hernando Bocanegra, añadió: “Que hayan existido falencias, errores, eso yo dejo para que lo averigüen por otro lado, porque yo no tengo ningún criterio para juzgar a mi sobrino”.

Algo similar indicó sobre Jois Ramírez y su mamá. “La familia que Kevin trajo a mi casa, yo los adoro, no tengo nada. Como han dicho que los culpables, los responsables de la muerte de mi hijo fueron Jois y la mamá; eso no es cierto. Jois tuvo que subir a la cumbre por orden de Kevin. Igual, si Jois y la mamá no hubieran ido y se hubieran quedado ahí, no hubieran podido hacer nada”.

Por lo pronto, aseguró el hombre, se plantean acciones contra Parques Nacionales por las condiciones de ingreso al parque.

El fallecimiento de Kevin Bocanegra se dio durante una excursión por el nevado del Tolima, que hizo el hombre, junto a su novia y su suegra, con la agencia Viva Vivir Vivo, que es de Óscar Apolinar, primo de Bocanegra.

Según el relato de Ramírez, viajaron con ocho personas más. En el camino a la cumbre del nevado del Tolima, Kevin presentó síntomas de gripa, que fueron empeorando al avanzar en el recorrido, al punto que tuvo convulsiones.

Kevin presentó un edema pulmonar, pero por lo narrado por su novia, no hubo una asistencia efectiva a la emergencia, como tampoco facilidades para sacar a Bocanegra de la montaña, lo que ha generado cuestionamientos a la agencia como a los administradores del parque.