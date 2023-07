Habló mamá de niña que murió en medio de combates entre disidencias y Ejército

Imagen de referencia. La niña de cuatro años vivía en la vereda Villa Esperanza, centro poblado de San Miguel, en el municipio de La Plata, Huila. De acuerdo con el Ejército, el grupo armado los atacó en el centro poblado. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Combates entre el Batallón del Ejército Cacique Pigoanza y disidencias de las Farc Dagoberto Ramos terminaron dejando como víctima a Salomé Usa Mosquera, una niña de 4 años, que vivía con su familia en zona rural de La Plata, en Huila.

Tras una semana de registrarse el hecho, Marly Mosquera, madre de la menor de edad, contó a medios cómo se enteró de la noticia, debido a que no se encontraba en la zona en el momento de los combates. “El Ejército debió evacuar, debieron tener precaución y mirar si había gente en las casas de donde estaban disparando o donde estaban disparando los otros”, dijo a Blu Radio.

La mujer señala que, en el momento, ella se encontraba realizando trámites en iglesia de La Plata, para bautizar a su hijo mayor. Su esposo la llamó y le dijo que, por los combates, buscarían refugio en la casa de la abuela, debido a que la familia vivía en una casa en el corregimiento de Villa Esperanza, donde no hay puertas ni ventanas.

Al llegar al lugar, Marly vio a mucha gente en su vivienda, incluidos soldados, “entonces yo dije: ¿qué pasó acá”, señala Mosquera, pero rápidamente un vecino se acercó y le dijo que su hija había recibido un disparo.

“La niña venía todavía con signos, pero lastimosamente la ambulancia no podía llegar a tiempo”, dice la mujer, quien señala que su esposo le asegura que todavía le sentía el pulso, pero debido a que en la zona hay trochas la ambulancia no subió hasta su vivienda, sino que tuvieron que sacar a Salomé en un carro particular hasta donde se encontraba el otro vehículo.“Ellos cogieron a la niña y ahí fue que se desplomó. Yo digo que ahí mi niña se murió y nadie hizo nada”, resaltó Marly.

Sobre lo ocurrido, el soldado Carlos Manuel Pamplona relató a Noticias Caracol que él fue el encargado de atender a la niña. “Es un sentimiento que no se lo deseo a nadie, la verdad sentir como la vida de una niña, una pequeña está en las manos de uno es algo desgarrante, porque literal el papa estaba pidiendo que la salvara”,

Sobre la niña, Marly recuerda que le gustaba cantar, bailar y jugar con una pequeña moto que le habían regalado. Señala que quería que jugara baloncesto como ella lo hizo y que estaba próxima a cumplir cuatro años. “Me quitaron una parte de mi corazón”, indicó Marly.

Debido a los combates que se han presentado en la región en los últimos días, la Defensoría del Pueblo indicó que por lo menos 800 personas han debido salir desplazadas del municipio. Entre estas se encuentran familias indígenas y campesinas que salieron de la vereda San Miguel al casco urbano, donde reciben ayuda humanitaria.