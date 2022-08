Hallan bolso escolar de niña de 14 años desaparecida en Barbosa, Santander

La menor de edad salió sobre las 5:00 p.m., del colegio y no llegó a su casa. Foto: Cortesía

Continúa la búsqueda de Gabriela Castro Bautista, la niña de 14 años, que desapareció en horas de la tarde del 2 de agosto, en Barbosa, Santander, cuando salía del colegio San Luis Gonzaga.

Sobre el mediodía del miércoles, 3 de agosto, la Alcaldía de Barbosa informó que los organismos de rescate encontraron un maletín con los útiles escolares de la menor de edad. El bolso apareció al lado del puente Tito Rueda salida para Moniquirá.

“Los bomberos, policía y organismos de socorro empezaron a realizar la búsqueda en el río Suárez, ante este nuevo indicio que al parecer se habría arrojado a las aguas del río, hipótesis que está en investigación y por confirmar. Según las autoridades la menor sufría de un cuadro de depresión”, manifestaron desde la Alcaldía.

La personera de Barbosa afirmó que se encuentran realizando la búsqueda en articulación con la Policía, el cuerpo de Bomberos de Barbosa, y además se unirá el cuerpo de Bomberos de Tunja. La comunidad también ha apoyado las labores para encontrar a la adolescente.

Sobre la desaparición de Gabriela no hay información clara. Sin embargo, sus familiares sostienen que al salir del colegio, la adolescente no tomó la ruta para ir a su casa, y por ende no llegó hasta allí.

“No tenemos información, estamos realizando la búsqueda de acuerdo con lo que tiene conocimiento la Policía. Hacemos un llamado a la comunidad para que entregue información a las autoridades si llegan a verla”, sostuvo Ángela Rodríguez, psicóloga de la Comisaría de Familia de Barbosa.

Las autoridades le piden a la comunidad contactarse al teléfono 312 386 24 88 en caso de tener información sobre el paradero de Gabriela Castro.