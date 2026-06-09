Hallan tres hombres asesinados en vía entre Cúcuta y Puerto Santander

El hallazgo ocurrió en un corredor fronterizo donde operan varios grupos armados ilegales, según organizaciones sociales. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Tres hombres fueron encontrados sin vida en la madrugada del pasado lunes 8 de junio en la vereda Agua Clara, zona rural de Cúcuta, sobre la vía que comunica la capital nortesantandereana con el municipio de Puerto Santander.

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Las víctimas presentaban signos de violencia y fueron halladas a un costado de la carretera, en una zona de pastizales. Hasta el momento, las autoridades no han revelado sus identidades ni los móviles detrás del crimen.

Hallazgo se produjo en corredor estratégico de frontera

De acuerdo con los primeros reportes conocidos por las autoridades y organizaciones sociales, los cuerpos fueron encontrados por habitantes del sector, quienes alertaron sobre la presencia de tres hombres sin vida cerca de la vía.

Una funeraria de la zona realizó el levantamiento de los cadáveres. Aunque por ahora no existe un pronunciamiento oficial sobre los responsables, el hecho ocurrió en una zona donde tienen presencia distintas estructuras armadas ilegales que disputan corredores estratégicos cercanos a la frontera con Venezuela.

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Según reportes de Indepaz, en esta región hacen presencia el ELN, el Clan del Golfo, el Frente 33 del Bloque Magdalena Medio, Los Rastrojos, Los Pelusos y otras estructuras de carácter local.

Violencia mantiene la presión sobre Norte de Santander

El triple homicidio ocurre en medio de una compleja situación de seguridad para Norte de Santander. En los últimos días, la región también fue escenario del asesinato del periodista y líder social Cristian Herrera, ocurrido cerca de la Universidad Francisco de Paula Santander, en Cúcuta.

La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) señaló que las víctimas vestían prendas informales y fueron encontradas abandonadas junto a la vía. La organización advirtió además que este es el segundo hecho catalogado como masacre reportada en el país en menos de 48 horas.

Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer el caso y determinar quiénes estarían detrás de este nuevo episodio de violencia en la zona fronteriza.