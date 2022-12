¿Hasta cuándo están los alumbrados en Bogotá, Medellín, Boyacá y otras regiones?

Los alumbrados en el Río Medellín son uno de los principales atractivos de la capital antioqueña durante todos los diciembres, y su temática este 2022 gira en torno a la película “Encanto” de Disney. Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

Los alumbrados navideños son uno de los principales atractivos turísticos de las ciudades durante esta época. Aunque la Navidad ya terminó, las alcaldías y gobernaciones de diferentes lugares del país mantendrán las decoraciones con luces durante algunos días más para que residentes y turistas puedan apreciarlas si aún no lo han hecho.

¿Cuándo quitan los alumbrados de Medellín?

Medellín, ciudad que este año cuenta con 70 lugares de alumbrado, entre ellos, algunos alusivos a la película de Disney “Encanto”, es la metrópoli colombiana que más tardará en quitar las luces; estas se podrán seguir apreciando hasta el 15 de enero de 2023, de jueves a sábado desde las 6:00 p. m. hasta la 1:00 a. m. y los demás días hasta la medianoche.

¿Hasta cuándo están los alumbrados en Boyacá?

En Boyacá, departamento que se destaca en la época de diciembre por sus decoraciones navideñas, se encuentran algunos de los destinos favoritos de los turistas para observar alumbrados. Los más visitados son los del Puente de Boyacá y los de los municipios de Tibasosa, Corrales, Duitama y Villa de Leyva. Estos se mantendrán abiertos al público hasta el 9 de enero de 2023.

Cabe recordar que, los alumbrados del Puente de Boyacá pueden visitarse de 2:00 p.m. a 2:00 a.m. de domingo a jueves y de 2:00 p.m. a 3:00 a.m. los viernes y sábados. El 31 de diciembre estarán disponibles solo hasta las 12:00 a.m.

¿Hasta cuándo van los alumbrados en Bogotá y Cartagena?

En Bogotá, los alumbrados se podrán seguir apreciando hasta el 9 de enero de 2023, al igual que el show de luces “Polinizando” que presenta el Jardín Botánico. El recorrido se puede realizar entre las 5:00 p.m. y las 11:00 p.m. de domingo a domingo.

De igual forma, en Cartagena, el alumbrado navideño conformado por 2.050 figuras y que tiene como temática “en Navidad la magia es Cartagena” estará disponible para los ciudadanos hasta el 9 de enero de 2023. En total son 39 puntos de la ciudad decorados, distribuidos en sitios emblemáticos, plazas y parques de las localidades Histórica y del Caribe Norte, Virgen y Turística e Industrial y de la Bahía.