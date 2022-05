¿Hasta cuándo estará cerrada la vía La Línea? Esto dicen las autoridades

Imagen de referencia. Se espera que el próximo jueves se habilite un tramo de la calzada. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Una falla geológica produjo el hundimiento de la vía La línea en el kilómetro 63 del tramo que conduce de Calarcá a Ibagué, lo que provocó el cierre total de la carretera, hasta por lo menos el próximo jueves, mientras se adelantan los trabajos de recuperación, según informó el concesionario encargado.

“Una vez adelantada la excavación en la estructura de la vía, se identificó la complejidad del daño presentado que involucra una condición geotécnica crítica combinada con el alto flujo de corrientes de agua”, indicó la concesión APP GICA, encargada del proyecto vial Girardot – Ibagué – Cajamarca.

Debido a esto, señalaron que “todo el personal se encuentra disponible trabajando de forma continua y permanente a efectos de permitir el paso alternado por un carril en horas de la mañana del día jueves 12 de mayo”, por lo que por ahora se recomienda tomar vías alternas.

La jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte del Tolima, Mayor Nayibe Díaz, nos brinda un reporte sobre las intervenciones iniciales a la altura del Pr 63+0335 de la vía Cajamarca - Ibagué, donde se presenta hundimiento de la carpeta asfáltica. pic.twitter.com/VgnEfIkIDc — APP GICA S.A. (@APPGICA) May 9, 2022

Ante el cierre, las autoridades invitaron a tomar la vía alterna Ibagué – Mariquita – Fresno – Alto de Letras – Manizales, a la espera de los avances en las obras de recuperación de parte de la calzada por La Línea.

De acuerdo con Luis Vélez, director de la Defensa Civil del Tolima, los conductores que tomen esta vía alterna deberán tener en cuenta que “esta vía tiene unas condiciones especiales, es angosta y hay muchas curvas. Anoche tuvimos un accidente en el que un vehículo se fue a un abismo y hubo cuatro personas heridas, entonces hay que conducir con mucha precaución y atendiendo todas las recomendaciones de las autoridades de tránsito”.

Por esta vía transitan alrededor de 10.000 vehículos al día, entre los que se destacan productores agrícolas de Cajamarca, quienes no han podido trasladar sus alimentos a Bogotá e Ibagué. “La mayoría transportamos martes y miércoles, entonces, si no hay vía estos días no se pueden llevar hacia Bogotá productos como la arracacha, las frutas y todo. Esa es la preocupación. Además, no hay vías alternas desde Cajamarca, dependemos solo de esa”, aseguró a RCN Radio José Herrera, agricultor.