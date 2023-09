Hombre contactó a su ex por Nequi luego de que lo bloqueara de redes sociales

Los envíos de dinero eran acompañados de mensajes que exaltaban la belleza física de la mujer. Foto: Pixabay

En algunos casos las parejas que terminan sus relaciones optan por evitar la comunicación, especialmente por las redes sociales. Así lo hizo Luisa María Montenegro, incluso llegó al límite de bloquear a su expareja de sus diferentes cuentas en internet.

Sin embargo, lo que la mujer no esperaba era la manera que su exnovio encontraría para volver a tener contacto con ella. El hecho se volvió viral en TikTok gracias a un video que publicó Luisa contando su experiencia.

La expareja de Luisa Montenegro se dedicó a enviarle dinero por medio de la aplicación bancaria Nequi con el fin de volver a hablar con ella.

“Lo sigues siendo, jamás dejarás de ser tan hermosa. Así se apaguen todas las luces, tú serás la única que quedará brillando en el vacío TE ADORO”, es uno de los mensajes que escribió la expareja de Luisa.

Los envíos no superaron los $10.000. Incluso muchos comentarios en la publicación hacían referencia a que no era dinero suficiente como bonificación por los daños hechos durante la relación amorosa.

“Pasa linda noche, pienso en ti siempre, eres una mujer muy valiente, muy apapachable, te amo Luisa”, es otro de los mensajes acompañado por una transferencia bancaria de $1.000.

Los envíos se hicieron a las 8:51 p.m., 10:22 p.m., 10:24 p.m. y 11:05 p.m. en días distintos. Cabe aclarar que la plataforma de Nequi no posee un chat, por eso si alguien quiere enviar o responder un mensaje es obligatorio que lo acompañe de una transferencia monetaria.

No se conocen más detalles de esta particular situación. Además, no se evidencia más contenido en la cuenta de TikTok de Luisa Montenegro. Ni sobre su expareja, ni sobre cualquier otro tema.

