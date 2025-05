Hombre habría incendiado su casa en Cesar; su expareja e hijos estaban dentro

Imagen de referencia. El presunto victimario aseguró en sus redes sociales que él no ocasionó el incendio. Foto: Alcaldía de Aguachica,

En el barrio Álvaro Pallares de Aguachica, Cesar, un hombre conocido como “Chucho Flow” habría intentado asesinar, el pasado 23 de mayo, a su expareja sentimental y sus tres hijos. El sujeto, al parecer, prendió fuego a la vivienda en la que ellos se encontraban.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, una vez se registró el incendio, los vecinos ayudaron a la mujer y sus dos hijos a salir de la casa, quienes resultaron ilesos. Aunque no lograron evitar que las llamas consumieran toda la vivienda, a la llegada de los Bomberos, se realizaron trabajos de mitigación para evitar que el fuego llegara a viviendas aledañas.

“Ella es una muchacha muy callada, no ofende a nadie, no daña a nadie, luchando por sus niños, que le haya pasado, esto no es justo. No sabemos de dónde vino esa candela”, dijo a Noticias RCN una de las vecinas.

Debido a la situación, tanto la mujer como los tres niños están recibiendo atención psicológica. Por su parte, el secretario de Gobierno de Aguachica, Isaac Holguín, aseguró que el suceso debe calificarse como un intento de feminicidio y exigió a la Policía que se logre rápidamente la captura del presunto responsable. “Se debe capturar de manera inmediata a este criminal que intentó cometer este feminicidio”.

Por su parte, “Chucho Flow”, quien es un artista urbano en Aguachica, aseguró en sus redes sociales que su expareja e hijos no se encontraban en la vivienda cuando ocurrió el incendio.

“No fui yo. Nadie estaba en la casa. Yo no tengo llaves del candado de dicha vivienda. Sacaré un video explicando por qué sucedió esto y entenderán muchas cosas. Y sí, no hay justificación de este acto. Pero al final las cosas se dieron y quien tenga la responsabilidad de esto deberá pagar”, señaló.

Ante lo ocurrido, el secretario de gobierno indicó que entregaron un kit con alimentos e implementos de aseo a la familia, así como se trabajará con la comunidad para tratar de reconstruir la vivienda de la familia, mientras que las autoridades señalaron que investigan las causas de la conflagración.