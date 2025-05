Hombre quemó sede de Cajacopi EPS en La Guajira; su hijo necesita cirugía ocular

Los hechos se registraron en Maicao, La Guajira, en horas de la mañana de este jueves. Foto: @CajacopiEps

En la mañana de este jueves un hombre ingresó a la sede de la EPS Cajacopi, ubicada en Maicao (La Guajira) y, tras rociar gasolina en el área de atención al público, le prendió fuego, generando alarma entre empleados y usuarios que se encontraban en el lugar.

Según las autoridades locales, el agresor tomó esta medida, motivado por la demora en la autorización de atención médica para su hijo de nueve años, quien presenta una afectación ocular y estaba en riesgo de perder la vista. La familia llevaba meses esperando que la EPS aprobara el traslado y la cirugía necesaria para el menor, quien sufrió un accidente doméstico que dañó su córnea.

Según indicó el personero de Maicao, Ever Quintana, quien habló con el padre del joven paciente, este le manifestó que “estaba esperando el traslado y autorización para el respectivo traslado y la operación, es más, la operación estaba programada para este miércoles y la perdió porque no tenía autorizado ni el traslado ni la autorización por parte de la de la EPS”, explicó el funcionario para Blu Radio.

Mientras que el gerente de Cajacopi EPS, Roberto Solano, dijo en diálogo con esta emisora que el motivo por el que el niño no fue trasladado se debió a los bloqueos y el itinerario de los especialistas. “Tenemos las carreteras bloqueadas, no se podía hacer ningún traslado y se programó una cita ambulatoria. El padre no estuvo conforme y procedió a actuar por vías de hecho, situación que es deplorable y rechazamos rotundamente”.

La EPS le dijo a Blu que está evaluando presentar una acción penal ante el padre por intento de homicidio, puesto que, según relató en la emisora, intentó prender con fuego la sede mientras se encontraba personal de atención al cliente dentro de las instalaciones. Al mismo tiempo, desde la Personería, se evalúa iniciar una investigación para esclarecer si hubo negligencia por parte de la entidad en el traslado del menor.

Cajacopi emitió un comunicado en el que anunció que, mientras se evalúan los daños, la atención en Maicao se realizará únicamente por canales virtuales para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores. La intervención de las autoridades, finalmente, permitió controlar el incendio y capturar al responsable, quien se encuentra a disposición de la justicia.