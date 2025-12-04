Homenaje: falleció el humanista y educador colombiano Néstor Hernando Parra Escobar

El académico y político liberal tolimense Néstor Hernando Parra Escobar, durante una charla en la Universidad del Ibagué, de la que fue cofundador. Foto: Cortesía Universidad de Ibagué

El jurista, educador, diplomático, humanista, intelectual y líder político colombiano Néstor Hernando Parra Escobar (Honda, Tolima, 7 de mayo de 1931) deja una trayectoria ejemplar, marcada por el servicio público, la educación, la conciencia social y las virtudes cívicas.

Doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Libre de Colombia, fue discípulo de grandes juristas del país. Realizó cursos de posgrado en Administración de la Educación Superior en la Universidad de Texas y en Ciencia Política en la Universidad de Nueva York. A los 82 años recibió una titulación en Filosofía y Humanidades de la Universidad de Valencia (España), donde fue alumno de la filósofa Adela Cortina, demostrando que el aprendizaje es un proceso para toda la vida.

Pilar de la educación regional y nacional

Dedicó su vida a la defensa de la educación superior como motor de transformación social. Fue cofundador de la Universidad de Ibagué y de la Corporación de Educación del Norte del Tolima — Coreducación en su ciudad natal, donde fue su primer presidente durante cinco años y más tarde presidente honorario.

Gracias a estas instituciones, miles de jóvenes del Tolima han tenido acceso a formación tecnológica, técnica y profesional, contribuyendo al desarrollo regional. Con apenas 31 años se desempeñó como rector de la Universidad del Tolima (1961-1964), donde impulsó grandes transformaciones, entre ellas la creación del Instituto de Ciencias y Artes Básicas (ICAB), organizado por departamentos de Matemáticas y Física, Química y Biología, Humanidades e Idiomas, que sería la génesis de la Facultad de Ciencias de la Educación.

Sobre Parra, el expresidente Carlos Lleras Restrepo afirmó: “No son muchos los políticos colombianos que han estudiado los problemas de la educación y que han tenido participación en la creación o reforma de instituciones de enseñanza. El caso de Néstor Hernando Parra es una excepción afortunada... Desde la Presidencia de la República pude conocer cómo el doctor Parra, en su calidad de gobernador del Tolima, daba preferente atención al ramo educativo en sus diversos grados y esa acción personal fue complemento inapreciable de sus lecturas”.

Compromiso con la política y la diplomacia

Parra Escobar no limitó su acción al mundo académico. Fue gobernador del Tolima (1966-1967), designado por Lleras, y representó a Colombia ante las Naciones Unidas, donde jugó un papel importante en la descolonización africana. Fue presidente del Consejo de la ONU para Namibia, cargo desde el cual realizó una misión en cinco países de África (1970). También fue representante a la Cámara por el Partido Liberal en dos períodos constitucionales.

Discípulo, amigo y testigo de una época convulsa

Su vínculo con Lleras Restrepo marcó profundamente su formación política: fue discípulo, consejero y amigo, relación que se mantuvo durante toda la vida del expresidente. En 1956 lo acompañó en la creación de la Sociedad Económica de Amigos del País en Bogotá.

En los dramáticos sucesos del 6 y 7 de septiembre de 1952, cuando fue incendiada la residencia de Lleras en Bogotá (junto con sedes del periodismo y del liberalismo), Parra estaba allí. Recibió de manos del propio Lleras un arma y trató de defender la casa, asumiendo riesgos personales en defensa de los principios de libertad, democracia y tolerancia. Siete décadas después (2022), entregó un revelador testimonio sobre esos hechos y sostuvo la hipótesis de que los incendios hicieron parte de un plan de persecución política con tintes autoritarios. Su relato es una de las versiones más serias sobre aquel triste episodio. (Aquí lo puede leer: “70 años después, surge una nueva hipótesis: las llamas del fascismo en Bogotá“)

Parra encarnó la figura del humanista comprometido: pensamiento riguroso, sensibilidad social, fe en el conocimiento como motor de progreso y compromiso real con su región. Sus esfuerzos por fundar, dirigir y consolidar instituciones de educación superior en el Tolima demostraron su convencimiento de que Colombia debe ser un país descentralizado, con oportunidades para las zonas rurales y las pequeñas ciudades.

Con su partida se va una de las voces más lúcidas de nuestra historia reciente, una voz que defendió la educación, la libertad, la democracia y la dignidad humana.

Producción intelectual de Néstor Hernando Parra Escobar

En 2013, la Universidad de Ibagué publicó en cinco tomos una recopilación de su abundante obra. Entre sus trabajos más destacados se encuentran:

• Hacia el desarrollo de la economía latinoamericana. Trabajo de grado (1953).

• Liberalismo, neoliberalismo, socialismo: el retorno a la ideología política (1983).

• Los cambios constitucionales. Análisis político de la nueva Constitución (1992).

• Temas para el análisis de la educación superior en Colombia: testimonio sobre su evolución durante los últimos tres decenios (1993).

• Entre la Democracia y la Barbarie. Colombia: dos siglos en busca de gobernabilidad (2003).

• ¿Se cumplirán los Objetivos del Milenio? (2006).

• Revolución Tecnológica y Democracia del Conocimiento: por una Universidad Innovadora (2015), libro en coautoría con Francisco Arenas-Dolz.

Abrió un blog en internet, desde el cual publicó opiniones, análisis y reseña de libros.

Falleció en Valencia (España) en donde residía desde hace más de 25 años.

* Abogado, comunicador social y periodista. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y de la Academia de Historia del Tolima.