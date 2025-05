Incendio en bodega obligó a evacuar a más de 140 pacientes en clínica de Montería

Un corto circuito habría provocado la emergencia. Foto: Captura de pantalla

Una emergencia que se presentó en la noche del pasado lunes 12 de mayo, obligó a evacuar a 145 pacientes de la clínica La Esperanza de Montería. Al parecer, un corto circuito produjo un incendio en la bodega, que rápidamente llenó de humo el centro asistencial.

Sobre lo ocurrido, Ernesto Fabio Vieira Gómez, gerente general de la clínica, señaló a Caracol Radio que el incendio se presentó luego de que se registrara una explosión en un transformador que hay sobre la misma cuadra de la Clínica y que provocó un corte momentáneo del servicio.

Al parecer, al restablecerse la electricidad, se produjo un corto circuito en una de las conexiones de las luminarias de la bodega, y “cayeron chispas sobre estos residuos, iniciando el fuego”, narró Viera.

El humo comenzó a verse entre los pasillos, por lo que se decidió evacuar a más de 140 de los 178 pacientes que estaban en la clínica. Los más graves fueron trasladados en los primeros 20 minutos a la Clínica del Río y el Hospital San Jerónimo. El resto de personas terminaron de ser evacuadas en una hora y media.

El incendio no dejó personas heridas ni mayores daños en la infraestructura, aunque sí se registraron varios vidrios rotos, como parte del protocolo de emergencia para permitir la ventilación del lugar.

Sobre el proceso, el comandante del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Montería, capitán Jorge Arbeláez, explicó a La W Radio que “se logró sofocar el incendio, luego se entró a lo que es la remoción de escombros para terminar de apagar los focos que quedaban pendiente”.

Tras registrarse la emergencia, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, señaló que el fuego fue controlado sobre la 1:47 a.m. de este martes y las 5:00 a.m. se hicieron las verificaciones de la estructura. Sumado a esto, el secretario de Salud de Córdoba, Javier Olea Blanquicet, confirmó que sobre las 10:00 a.m. se reanudó el servicio en la Clínica.

Finalmente, la alcaldía aseguró que se seguirá haciendo monitoreo en el hospital para garantizar el completo restablecimiento de los servicios.