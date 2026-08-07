Incendio en Buritaca dejó a tres menores de edad con graves quemaduras

Imagen de referencia/ El incendio consumió gran parte de la vivienda donde quedaron atrapados los tres menores. Foto: Istock

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La tragedia que comenzó con el incendio de una vivienda en el corregimiento de Buritaca, zona rural de Santa Marta, ahora se libra en hospitales y oficinas. Los padres de los tres menores que sufrieron graves quemaduras aseguran que, además de enfrentar el dolor por el estado de sus hijos, han tenido que recorrer distintas entidades en busca de respuestas para conseguir los traslados que consideran indispensables para salvar sus vidas.

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La familia explicó que, debido a que anteriormente residía en Cali, los menores están afiliados a la EPS Emssanar. Por esa razón solicitaron que fueran remitidos a una institución especializada en esa ciudad. Sin embargo, afirman que el proceso no ha avanzado con la rapidez que exige la condición médica de los pacientes.

Una espera que aumenta la incertidumbre

Entre lágrimas, el padre de uno de los adolescentes relató que ha acudido a diferentes entidades, entre ellas la gobernación del Magdalena y la alcaldía de Santa Marta, buscando apoyo para agilizar las remisiones.

Su mayor preocupación se concentra en Andrés Felipe, uno de los menores lesionados, cuyo estado de salud mantiene en vilo a toda la familia. En un llamado desesperado, pidió la intervención de las entidades responsables y del Gobierno Nacional para evitar que el tiempo juegue en contra de la recuperación de su hijo.

“Le estamos pidiendo al Gobierno Nacional que, por favor, se pongan la mano en el corazón, que nos ayuden a sacar a mi hijo de aquí. Por favor, que nos ayuden a sacar al niño de aquí”, dijo el padre, quien agregó: “Andrés Felipe apenas está empezando la vida”.

La madre también elevó un clamor público mientras aguardaba noticias sobre una posible remisión. “Pónganse la mano en el corazón y ayúdenme a sacar a mi hijo de aquí”, expresó en medio de la incertidumbre.

Un menor fue remitido; dos siguen hospitalizados

En medio de las gestiones, uno de los adolescentes logró ser trasladado a Cartagena para continuar su atención en un centro especializado. Entretanto, los otros dos permanecen internados en Santa Marta bajo vigilancia médica, mientras sus familiares siguen a la espera de que se concrete una remisión.

Según indicaron los padres, una de las alternativas contempladas era trasladarlos a Cali, pero les informaron que la institución donde esperaban fueran recibidos afrontaría dificultades derivadas de un paro relacionado con el pago a trabajadores, situación que habría complicado el proceso.

La familia reconoció que durante la emergencia ha recibido acompañamiento de la alcaldía de Santa Marta y de la Personería Distrital; sin embargo, aseguran que todavía no existe una solución definitiva para garantizar que los menores sean atendidos en unidades especializadas para pacientes con quemaduras.

Del incendio a la lucha por sobrevivir

Lo que inició como una emergencia por el incendio que destruyó una vivienda en Buritaca terminó convirtiéndose en una carrera contrarreloj para una familia que teme que cada hora de espera reduzca las posibilidades de recuperación de sus hijos.

La desesperación ha llegado a tal punto que los familiares advirtieron que, si las remisiones continúan sin concretarse, habitantes de la Troncal del Caribe estarían dispuestos a realizar un bloqueo indefinido de la vía para exigir una respuesta de las autoridades y de la EPS.

Hasta el momento, las autoridades de salud no se han pronunciado públicamente sobre las gestiones de remisión de los menores. Mientras tanto, para esta familia la tragedia aún no termina: el incendio consumió su vivienda, pero ahora el mayor temor es que la demora en una decisión médica termine apagando la esperanza de salvar la vida de dos de sus hijos.