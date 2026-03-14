Incendio en el sur de Armenia dejó 20 viviendas destruidas y varias familias afectadas

Unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia trabajaron junto a organismos de municipios cercanos para controlar la conflagración. Foto: Redes sociales: @elprimercafetv

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Un incendio ocurrido en el barrio Nuevo Armenia, en el sur del municipio, destruyó al menos 20 viviendas y dejó alrededor de 20 familias afectadas, de acuerdo con el balance preliminar de los organismos de socorro. Al menos siete personas resultaron lesionadas durante la emergencia, aunque ninguna reportada con heridas de gravedad.

Este hecho se registró en la noche del viernes 13 de marzo en un sector en donde varias viviendas están construidas con materiales livianos, lo que facilitó que el fuego se extendiera rápidamente entre las casas y obligó a los habitantes a evacuar en medio de la emergencia.

El capitán Edgar Arenas, comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia, informó que las tres estaciones del municipio participaron en el operativo para controlar las llamas. En total, cerca de 28 unidades trabajaron en el lugar. A esto se sumaron organismos de socorro y bomberos de municipios cercanos como La Tebaida, Calarcá y Montenegro. Además, participaron entidades como la Cruz Roja, la Defensa Civil, la Policía Nacional y el Ejército.

También intervinieron empresas de servicios públicos. Allí, el personal encargado de gas y energía realizó el cierre preventivo de válvulas y redes eléctricas para evitar nuevos riesgos mientras se desarrollaban las labores de control del incendio en las casas hechas, en su mayoría, de madera.

Según los reportes entregados por los organismos de emergencia, la rápida reacción de bomberos y el apoyo de la comunidad permitieron evitar que las llamas se extendieran a más viviendas de la zona.

Las autoridades evalúan los daños tras la emergencia

Hasta el momento, entre las principales afectaciones se encuentran pérdidas de enseres domésticos, documentos y animales. Debido a la magnitud de las llamas, varias familias tuvieron que abandonar sus casas sin alcanzar a rescatar sus pertenencias.

Los habitantes del sector señalaron que el incendio habría comenzado por la posible manipulación inadecuada de un cilindro de gas en una de las viviendas cercanas al lugar donde se originaron las llamas, aspecto que aún hace parte de las verificaciones que se están llevando a cabo.

De acuerdo con información de Caracol Radio Armenia, que estuvo en el lugar de la emergencia, un bombero también resultó lesionado tras ser golpeado con un objeto contundente por una habitante del sector. No obstante, la situación no generó consecuencias mayores.

Por ahora, las autoridades continúan con la evaluación de daños y con la coordinación de ayudas para las familias que resultaron afectadas por la emergencia. El balance preliminar indica que 20 viviendas fueron destruidas por el incendio.