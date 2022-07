Indignación por caza de un tiburón en playa de Uribia, La Guajira

El hecho fue señalado por varias personas como un atentado contra la fauna marina. Foto: Cortesía

Pescadores del corregimiento Carrizal, en la Alta Guajira, cazaron y mataron a un tiburón. Aunque la autoridad ambiental investiga la especie, hacen claridad en que los tiburones son una especie en riesgo que debe protegerse de la pesca para el consumo de su carne, por su piel y aceite.

Según la Corporación Autónoma Regional de la Guajira (Corpoguajira), el hecho “atenta contra nuestra fauna marina, y está restringida a través del Decreto 281 de 2021, en el cual se establecen medidas para la protección y conservación de tiburones, rayas marinas y quimeras de Colombia”.

El tiburón medía alrededor de 2,5 metros y cuando lo atraparon, fue trasladado por los pescadores de la comunidad wuayúu hasta la orilla de la playa en Uribia, en donde fue sacrificado en presencia de un grupo de menores de edad, quienes también tienen prohibido por la ley presenciar maltrato o sacrificios de animales.

Según lo señaló la autoridad ambiental de La Guajira, aunque ya han implementado jornadas de socialización sobre la prohibición de la caza de tiburones en zonas como Dibulla y Riohacha, junto al Ministerio de Ambiente, hasta este mes empezarán a hacer las capacitaciones en Uribia.

Adicionalmente, Marcela Saavedra, bióloga de Corpoguajira, indicó que no se ha podido dar a conocer la especie del tiburón, pues no es común hallar un animal de esas magnitudes en aguas de La Guajira, por lo que, según dijo a Semana, el animal pudo desviar su rumbo, gracias al paso reciente de tormenta tropical Two.

Recordemos que, en Colombia, las prácticas que vulneran la conservación de la fauna pueden ser denunciadas y que según la Ley 2111 de 2021, las personas que incurran en estas acciones pueden pagar entre 48 y 108 meses de prisión, además de multas de entre 134 a 50.000 salarios mínimos mensuales.