Estos son los requisitos para inscribirse al curso de Suboficiales del Ejército

Imagen de referencia. El curso, que se desarrollará en la Escuela Militar de Suboficiales en Tolemaida, ofrece formación en ciencias militares y doble titulación tecnológica. Foto: Carolina Gómez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ejército Nacional abrió inscripciones para el Curso de Suboficiales N.º 115, dirigido a jóvenes colombianos interesados en unirse a la institución tras finalizar el bachillerato. El proceso de inscripción estará disponible hasta febrero de 2025 y se llevará a cabo en la Escuela Militar de Suboficiales, ubicada en el Fuerte de Tolemaida, donde los aspirantes recibirán formación durante dos años en ciencias militares.

Lea: Incendio por fuga de gas en Itagüí: familia se encuentra bajo pronóstico reservado

El curso ofrece una doble titulación tecnológica en Entrenamiento y Gestión Militar, además de especialidades en áreas como Derechos Humanos, Criminalística o Logística Militar.

Para la inscripción, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos: ser colombiano de nacimiento, tener entre 17 y 23 años y 6 meses, ser bachiller con registro académico, haber presentado el examen Saber 11 con un puntaje mínimo del 41%, saber nadar y estar apto psicofísicamente, no tener antecedentes disciplinarios, judiciales ni fiscales y no poseer tatuajes visibles, según el Reglamento de Uniformes, Insignias y Distinciones.

Además, los aspirantes deberán aprobar una serie de pruebas psicométricas, psicológicas y médicas. También se evaluará su aptitud física, a través de una prueba física de incorporación, que incluirá evaluaciones en tierra y agua, además de una entrevista, una visita domiciliaria y una prueba de poligrafía.

Le puede interesar: Rescataron a bebé recién nacida abandonada entre maleza, en La Guajira

Los aspirantes que sean soldados bachilleres deben contar con la autorización de su unidad militar y certificar que no tienen problemas de salud ni antecedentes judiciales.

El Ejército estableció que el proceso no cuenta con intermediarios, por lo que se recomienda a los aspirantes no realizar pagos a cuentas no institucionales ni a terceros. Cualquier irregularidad debe ser denunciada a las autoridades competentes.

Las inscripciones deben realizarse en las zonas de reclutamiento y distritos militares de las siguientes ciudades: Tunja, Barranquilla, Cali, Pasto, Medellín, Bucaramanga, Ibagué, Villavicencio, Armenia, Neiva, Montería, y Bogotá. Además, los interesados pueden consultar la página web de la Escuela Militar de Suboficiales o comunicarse a las líneas telefónicas 3103768060 o 6013150111, opción 2, extensión 51547.

El Ejército Nacional también ofrece becas y beneficios financieros para algunos aspirantes, dependiendo de las políticas institucionales, y el Icetex proporciona opciones de crédito educativo para facilitar la formación de los futuros suboficiales.