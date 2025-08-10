No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La conexión que Chocó no ha logrado establecer  

Aunque en el departamento se anunció la llegada de una segunda red de fibra óptica para mejorar la conectividad, lo cierto es que sus habitantes llevan casi una década exigiendo que se mejore el acceso a telefonía e internet, que es casi nula en municipios como Bahía Solano o Juradó.

Mónica Rivera Rueda
10 de agosto de 2025 - 05:38 p. m.
Durante las fiestas en Bahía Solano, la comunidad hizo una carroza en protesta al mal servicio de telefonía e internet.
Foto: Archivo Particular

Atender la alerta de tsunami por el terremoto en Rusia fue una odisea para las autoridades en Bahía Solano. “Después de la reunión (de gestión del riesgo) fue imposible volver a comunicarnos, conocer los comunicados de la Dimar o saber qué estaba pasando en los corregimientos. En la tarde, cuando comenzó el oleaje, había un movimiento en la marea extraño que no pudimos revisar de inmediato”, aseguró el personero Carlos Mario Cardona.

Esto tiene una razón, y es que hace casi un mes las comunicaciones han sido intermitentes en el municipio, a...

