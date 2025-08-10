La conexión que Chocó no ha logrado establecer 

Durante las fiestas en Bahía Solano, la comunidad hizo una carroza en protesta al mal servicio de telefonía e internet. Foto: Archivo Particular

Atender la alerta de tsunami por el terremoto en Rusia fue una odisea para las autoridades en Bahía Solano. “Después de la reunión (de gestión del riesgo) fue imposible volver a comunicarnos, conocer los comunicados de la Dimar o saber qué estaba pasando en los corregimientos. En la tarde, cuando comenzó el oleaje, había un movimiento en la marea extraño que no pudimos revisar de inmediato”, aseguró el personero Carlos Mario Cardona.

Esto tiene una razón, y es que hace casi un mes las comunicaciones han sido intermitentes en el municipio, a...