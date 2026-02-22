Publicidad

Inundaciones en Córdoba: la emergencia vista por quienes lideran rescates y ayudas

Más de 200.000 personas se han visto afectadas por la emergencia que siguen provocando las lluvias en el departamento. Sobre la situación que enfrentan, hablan miembros de cuerpos de socorro que han estado en las zonas donde el agua continúa causando estragos.

22 de febrero de 2026 - 03:00 p. m.
Las labores de apoyo se han centrado en el rescate de damnificados y prevención de nuevas emergencias.
Foto: Ejército Nacional

El primero de febrero las lluvias comenzaron fuerte. Sobre gran parte de Córdoba cayó agua por dos días seguidos sin dar tregua ni tiempo para evitar las inundaciones. Los ríos Canalete, San Jorge y Sinú se desbordaron dejando varias poblaciones bajo el agua, como la vereda Las Palomas, en Montería, e incomunicaron localidades como los cascos urbanos de Puerto Escondido y Canalete.

A diferencia de otras emergencias que han dejado las lluvias en el país, esta continúa, pues persisten las precipitaciones en la represa de Urrá, lo que mantiene la...

Mónica Rivera Rueda

Por Mónica Rivera Rueda

Periodista de planeación, hábitat, salud y educación. Estudiante de la maestría de análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos.@Yomonrivermrivera@elespectador.com

