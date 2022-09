Investigan a coronel por audio en el que con groserías exige resultados a sus subalternos

En las últimas horas se volvió viral un audio que se filtró en las redes sociales en la que se escucha a un coronel regañando a sus subalternos, usando expresiones groseras que no bajan de ‘maricones, huevones e hijueputas’.

Se trata del subcomandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, coronel Henry Beltrán Garavito, quien al parecer se encuentra en su oficina reclamando a los policías por falta de resultados en el tema de incautaciones en la ciudad.

Lo peculiar de la grabación son las expresiones que usa de grueso calibre. “¡Póngase pilas! ¿por qué no me había dicho antes? No me había informado ni mier*, hijuep*. ¿Cuántos están saliendo por cuadrante?, por eso yo no tengo a dos maric* ahí para que me huelan …”.

Frente a la polémica que ha generado la grabación, el comandante de la Policía de Ibagué, coronel Jorge Hernando Morales, rechazó el comportamiento de su subcomandante y anunció que se inició la investigación respectiva sobre este hecho que podría desencadenar con graves sanciones.

“Nuestra directiva tiene exigencias marcadas en el buen trato. No se puede permitir que ningún mando pueda dialogar con su personal de manera grosera o irrespetando, todo debe ser bajo los parámetros del humanismo”, señaló en diálogo con Blu Radio el comandante Morales.

Según el coronel Morales, el audio no fue grabado en lo que va de este año e investigan fecha del incidente. Aclaró que el subcomandante continúa en su cargo porque hasta el momento no se ha recibido ninguna queja formal del comportamiento del oficial.

Actualización de la noticia. Con posterioridad a esta publicación, el otrora subcomandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, coronel Henry Beltrán Garavito, remitió a El Espectador una copia de la providencia proferida por la Procuradora Delegada para la Fuerza Pública y Policía Judicial de la Procuraduría General de la Nación de fecha 13 de enero de 2020, en la que se resuelve:

“PRIMERO: Declarar no probado el cargo único formulado al disciplinado HENRY ARMANDO BELTRÁN GARAVITO …. (…). SEGUNDO: ABSOLVER de responsabilidad disciplinaria al investigado TC. HENRY ARMANDO BELTRÁN GARAVITO, en su condición de Comandante operativo de seguridad ciudadana de la Policía Metropolitana de Ibagué para la época de los hechos, … (…)”.