Investigan muerte de joven en estación de Policía en Ibagué, ¿abuso de autoridad?

La familia de Yeferson Estiven Baquero señaló que las autoridades no les dejaron ver el cuerpo. Foto: Archivo particular

Tanto la Policía como el CTI de la Fiscalía anunciaron que adelantan investigaciones para determinar la causa de la muerte de Yeferson Estiven Baquero, el joven que apareció muerto en la estación Norte de la Policía de Ibagué. Aunque las autoridades señalan que el hombre se habría quitado la vida, la familia ha denunciado una serie de irregularidades en las versiones oficiales.

Todo comenzó el pasado domingo 6 de octubre, cuando, según la Policía, luego de varias llamadas ciudadanas, una patrulla de vigilancia atiende una pelea que se registra en el barrio El Salado, en la comuna 8 de Ibagué, y que se dio entre Baquero y un sujeto al que le dicen “El Diablo”.

De acuerdo con la Policía, “al intervenir la situación, le hallaron un arma blanca tipo cuchillo (a Baquero), por lo cual los policías deciden trasladarlo para un procedimiento de policía hasta las instalaciones de la estación norte”.

Horas más tardes, según el reporte de la Policía de Ibagué, el joven fue encontrado muerto dentro de la celda, y al parecer se habría quitado la vida con los cordones de sus zapatos. “Un policía se percató que el hombre estaba suspendido de una cuerda, por lo que, rápidamente, le prestaron ayuda, pero lamentablemente al verificar ya se encontraba sin signos vitales”.

Frente a lo dicho por las autoridades, la familia ha señalado que hay una serie de inconsistencias. Yuri Baquero, hermana de la víctima, ha señalado que en el momento de la pelea Baquero no tenía un arma blanca y habría testigos que lo corroboran.

De igual forma, la mujer cuestiona la forma en que se dio la muerte, dado que en el momento de la aprehensión se le quitan los cordones de los zapatos y las correas a los detenidos para evitar que una situación como esta se presente. A lo que suma que tras confirmar la muerte de Baquero, no le permitieron a la familia ver el cuerpo. “Nunca nos dejaron ver el cadáver. No sabemos en qué condiciones está, no sabemos nada. Nos dijeron que había muerto, pero no nos dieron más detalles”, afirmó a Blu Radio Yuri Baquero.

Por último, la familia ha señalado que previamente un uniformado habría amenazado al joven. “Un policía lo tenía amenazado. Él me contó que una vez le dijeron: ‘Te tengo entre ojos, y cuando vuelvas acá te voy a matar’. Siempre lo esposaban y le daban golpes. Esta vez, siento que lo golpearon mucho y lo mataron”, añadió la hermana del joven.

Por la muerte de Baquero, familiares y allegados protestaron frente la estación Norte de la Policía. El plantón terminó en enfrentamientos con los uniformados de la Undmo, antes Esmad. Ante lo ocurrido, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, pidió celeridad en las investigaciones.

“Hoy quiero dejar aquí un mensaje muy claro, he sido contundente con la solicitud a nuestra Fuerza Pública, a nuestra Fiscalía, para agilizar la investigación y hablar con la verdad y la justicia. Toda la solidaridad para la familia, pero les he pedido el esclarecimiento total de los hechos, información que estaremos entregando de primera mano”, indicó Aranda.