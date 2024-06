Investigan muerte de Sharon Rangel: cayó de un carro que iba manejando su pareja

Sharon Rangel se dedicaba al cuidado de su hijo de dos años y había trabajado en varios locales de la región. Foto: Archivo Particular

Las autoridades investigan qué hubo detrás de la muerte de Sharon Jineth Rangel Jurado, una joven de 23 años, que el pasado 2 de junio murió luego de que, al parecer, se lanzó de un carro en movimiento, que iba manejando su pareja, por la provincia de García Rovira, en el municipio de Málaga, Santander.

Lea: Lo que se sabe del asesinato de reconocido sacerdote en Ocaña, en medio de un robo

De acuerdo con las autoridades, al llegar al lugar del accidente, frente al tempo católico Santísima Trinidad, encontraron cerca del carro color negro a tres hombres, uno de los cuales tenía sangre en su ropa. “Al preguntar que había sucedido, el señor David Andrés Fernández, de 30 años, manifiesta que venía conduciendo su vehículo y que su pareja sentimental Sharon Jineth Rangel Jurado, de 23 años, se había arrojado del vehículo en movimiento”.

Le puede interesar: Es falso el video de los ladrones atrapados en local por un comerciante en Cali

Rangel Jurado fue llevada al Hospital Regional de García Rovira en un vehículo particular, al que llegó con un trauma craneoencefálico severo, laceraciones en diferentes partes del cuerpo y sin signos vitales, por lo que fue trasladada al Instituto de Medicina Legal de Bucaramanga en el barrio Campohermoso.

Previo a su muerte, según indicó un allegado a Vanguardia, la mujer estaba con su pareja viendo el partido de Bucaramanga en un local comercial a las afueras del municipio de Concepción, pero ella se devolvió para su casa para estar con su hijo de dos años. Momentos después, habría recibido la llamada de un hombre que le pidió ir a recoger a David Andrés Fernández, por lo que Sharon regresó al lugar, en compañía de su suegro. Allí se habría dado una discusión entre la pareja.

Tras registrarse el caso, organizaciones como la Asociación de Mujeres Malagueñas (MUMA) indicaron que Sharon Rangel “falleció en un presunto contexto de violencia intrafamiliar mientras estaba con su pareja”, lo que es materia de investigación de las autoridades.

“A veces, como adulto, tienes que decidir, esta es la última vez que esta gente me haga sentir así y mantenerte firme. Ya sea una familia, una relación o una amistad”. “Asegúrate de tener una relación con alguien que tenga planes para los dos, no para él solo. Sácame de donde no debo estar, te lo pido Señor”, fue uno de los mensajes de Sharon Rangel.