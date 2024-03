Investigan robo de alimentos del PAE en colegio de El Banco, Magdalena

Imagen de referencia. La gobernación del Magdalena pidió al contratista dar garantías de seguridad.

Una grave denuncia hizo la rectora de la Institución Educativa Distrital Arcesio Cáliz Amados, en el municipio de El Banco, en Magdalena, a donde tres personas ingresaron en medio de la noche y robaron la comida que se encontraba en el lugar y que era parte del Programa de Alimentación Escolar.

La rectora del centro educativo, Nancy Londoño Sereno, reveló videos en los que se ve a dos mujeres, que serían manipuladoras de los alimentos y a un tercero desconocido, ingresar a la cocina del colegio y sacar los bultos de comida, en medio de la madrugada.

En vídeo de seguridad quedó registrado cómo se roban alimentos del PAE. El robo fue a la bodega del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la IED Arcesio Cáliz Amador en El Banco en la madrugada del 23 de febrero, involucra a dos manipuladoras y al conserje nocturno:

El robo se habría presentado entre la 1:20 a.m. y las 2:40 a.m., según indicó Londoño a Blu Radio, en complicidad con el guardia de seguridad de la institución, quien habría apagado las luces, tapado algunas de las cámaras y ayudado a sacar los paquetes con la comida. “Ingresaron en el horario no permitido (...) sacaron tres bolsas grandes o sacos y dos bolsas de mano, de lo que, al parecer, eran productos alimenticios entregados por la UT PAE Magdalena 2023″.

Tras conocerse la denuncia, la gobernación del Magdalena rechazó lo ocurrido y señaló que las personas involucradas fueron denunciadas ante la Fiscalía. De igual forma, se iniciaron investigaciones en otros 19 colegios donde habría indicios de robo de alimentos muy similares.

Por último, se solicitó al operador UT PAE Magdalena 2023 tomar medidas que garanticen que estos hechos no se repetirán, así como deberán volver a surtir la cocina del IED Arcesio Cáliz Amados, para no afectar el servicio que se entrega a los niños.