Jois Ramírez, novia de joven que murió en Nevado del Tolima respondió a criticas

Jois Ramírez, novia de Kevin Bocanegra, quien murió en extrañas circunstancias en el Nevado del Tolima, pidió no relacionar el contenido para adultos que realiza con la grave denuncia que ha hecho. Foto: @Joisramirez08

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Jois Ramírez, pareja de Kevin Bocanegra, el joven que murió el 31 de diciembre en el Nevado del Tolima, reaccionó a las críticas que ha recibido tras el testimonio que dio junto a su madre, Julieth Ordóñez, sobre lo que ocurrió el día de la muerte del hombre y las supuestas negligencias al rededor de los hechos. Luego de que se conoció el caso, se conoció que tanto Ramírez, como su mamá, publican contenido en páginas para adultos, lo que ha desviado la discusión.

La mujer relató en un video en redes sociales que ha recibido múltiples críticas, tanto por su forma de reaccionar en el momento en que murió el joven como por lo que realiza en las plataformas para adultos. “Yo no estoy monetizando con la muerte de mi pareja. Yo tuve la pérdida más grande de mi vida en ese momento y no tengo por qué salir a explicarles cuál es el proceso de duelo que estoy viviendo para que ustedes me crean. Decidí contar mi historia como la viví y la percibí en ese momento, porque fue trágica, porque me pareció indigna y porque me pareció que sufrimos falta de socorro”, expresó.

Lea: ¿Qué pasó horas antes del asesinato del profesor de la UPB en Medellín?

También, aclaró que su presencia en dichas plataformas no está relacionada con la tragedia y dijo que su objetivo al contar la historia no era obtener beneficios económicos. “Yo ya tenía constituidas unas redes sociales antes de conocer a Kevin, y él siempre estuvo orgulloso de mí. Jamás se avergonzó de mi trabajo”, añadió la mujer.

Ramírez rechazó la falta de empatía y los prejuicios de las personas que la critican. “Creo que mi trabajo ahorita no es el foco, creo que ese no es el tema importante del cual deberían estar hablando”. Además, agregó que tiene una vida personal fuera de lo que muestra en su trabajo, por lo que en plataformas en las que maneja el contenido para adultos, como Only Fans, tiene otro nombre de usuario.

Finalmente, resaltó que la muerte de Bocanegra debe llevar a reflexionar sobre las condiciones de seguridad en actividades de alta exigencia física y riesgo, como el montañismo. “Esto debe servir para que otros se informen mejor antes de emprender este tipo de actividades, porque si algo sucede no habrá helicópteros ni auxilios efectivos que lleguen a tiempo”, advirtió.

Le puede interesar: Los detalles de la captura de “El Dominicano”, quien sufrió atentado en Valledupar

Por otro lado, Julieth Ordóñez, mamá de Jois, también se pronunció en redes sociales sobre los ataques recibidos, denunciando la violencia verbal que la familia ha sufrido. “No puedo creer hasta dónde llegaron ustedes... ojalá esto no cobre la vida de nadie más por hate (odio), por tristeza, por angustia y muchísimo menos por desesperación”, escribió.

El fallecimiento de Kevin Bocanegra se dio durante una excursión por el nevado del Tolima, que hizo el hombre, junto a su novia y su suegra, con la agencia Viva Vivir Vivo, que, según ha dicho Ramírez a diferentes medios, es de un primo de Bocanegra.

Según el relato de Ramírez, viajaron con ocho personas más. En el camino a la cumbre del nevado del Tolima, Kevin presentó síntomas de gripa, que fueron empeorando al avanzar en el recorrido, al punto que tuvo convulsiones.

En un punto de la travesía un médico, que también hacía el recorrido, pero en otro grupo, les indicó que tenía un edema pulmonar, pero por lo narrado por las mujeres, no hubo una asistencia efectiva a la emergencia, como tampoco facilidades para sacar a Bocanegra de la montaña, lo que ha generado cuestionamientos a la agencia como a los administradores del parque nacional natural.