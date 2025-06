Joven de 19 años secuestrado habría sido trasladado hacia el Catatumbo

Kevin Patarroyo se encontraba de visita en una finca cuando ocurrió el secuestro. Foto: Redes sociales

Kevin Alexis Patarroyo, de 19 años, completó más de 100 días desde que fue secuestrado en la finca avícola El Molino, ubicada entre Ocaña y Ábrego (Norte de Santander). El joven fue raptado, según sus familiares, por hombres armados que se identificaron como supuestos integrantes del ELN.

Según la Policía de Norte de Santander, Patarroyo, oriundo de Simití, sur de Bolívar, habría sido trasladado hacia el Catatumbo. Sin embargo, su familia no ha recibido información. Al momento de su secuestro, Kevin, quien estudió Comercio Internacional, estaba de visita en la finca donde ocurrió el crimen.

“No entiendo por qué se lo llevaron si no somos una familia adinerada. Nadie nos ha pedido dinero ni se han comunicado con nosotros”, aseguró a Caracol Radio Ana Belén Patarroyo, madre de Kevin.

Ante el posible traslado hacia el Catatumbo, la familia de la víctima pidió apoyo al Gobierno Nacional, organismos humanitarios y el sistema judicial para poder tener avances en la búsqueda y que Patarroyo pueda regresar a salvo a su casa.

“Desde ese día nuestras vidas cambiaron para siempre. No tengo paz en mi corazón, no hay un momento en el que no sienta angustia al no saber nada de mi hijo, al no saber cómo se encuentra, en qué estado está. Es una angustia que no se puede escribir. Les pido de corazón a las personas que lo tienen, que por favor me lo dejen en libertad”, añadió Ana Belén.

La Policía de Norte de Santander pidió a la ciudadanía que quien tenga información, se comunique con las líneas gratuitas 122 del CTI de la Fiscalía o 165 del Gaula de la Policía.