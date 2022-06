Joven desaparecida hace tres meses fue encontrada enterrada en patio de su casa

La familia espera las pruebas de ADN para la entrega del cuerpo. Imagen de referencia. Foto: Juan Ignacio Roncoroni

En la vereda La Pradera del corregimiento El Caimo, en zona rural de Armenia (Quindío), las autoridades encontraron el cuerpo de Winifer Rosmary Mendoza de 24 años, quien fue reportada como desaparecida en marzo.

De acuerdo con las autoridades, la joven venezolana fue vista por última vez por su familia el 21 de marzo, pero el reporte se hizo solo hasta el 30 del mismo mes. Poco después de iniciar las indagaciones, se encontró el cuerpo de la mujer en el patio de la vivienda donde trabajaba y vivía con su pareja sentimental, un hombre venezolano de 27 años.

El comandante de la Policía del Quindío, coronel Jorge Mauro Córdoba, indicó que este sujeto la habría asesinado, a través de asfixia mecánica, y luego abrió una fosa junto a la casa para enterrar el cuerpo, por lo que le imputarán los delitos de desaparición forzada y feminicidio.

“Hicimos efectiva una orden de captura de un hombre por los hechos que se presentaron en el corregimiento El Caimo. En tres meses de investigación desarrollada, se logró tener material suficiente y evidencia física que vinculan a esta persona de 27 años de edad en el hecho”, indicó Córdoba.

Sobre el hecho, Yénnifer Roxana Mendoza, hermana de la víctima, manifestó que se encuentran a la espera de las pruebas de ADN para reconfirmar que se trata de Winifer Rosmary. Así mismo, señaló a la Trasmisora Quindio que el asesinato se habría dado poco después de que la joven hubiera planeado alejarse del hombre por inconformismos que tuvieron en la relación.

“Esperamos que agilicen este proceso, él dijo que había enterrado a mi hermana allí y por las señales que les he dado ese es el cuerpo de ella. Pido que no demore tanto porque llevo tres meses esperando, que no demoren tres meses más”, indicó Yénnifer.