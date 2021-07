La cifra de desplazados en Ituango subió a 4.041 personas

La crisis humanitaria de Ituango continúa aumentando. Si bien el gobernador (e) de Antioquia, Luis Fernando Suárez, aseguró en la tarde del lunes 26 de julio que la cifra de desplazados era de 3.721 personas, el alcalde del municipio, Edwin Mauricio Mira, le dijo a RCN Radio que ese número subió a 4.041. El mandatario también dijo que hay diez personas aisladas por presentar síntomas de COVID-19.

Según la información entregada el lunes 26 de julio por el comandante de la séptima división del Ejército, general Juvenal Díaz, en la zona hay presencia del frente 18 de las disidencias de las Farc y del Clan del Golfo. Según han explicado las autoridades, los campesinos reciben llamadas con amenazas si no abandonan el territorio.

También puede leer: “El de Ituango es el desplazamiento más grande en la historia de Antioquia”

Dichas llamadas estarían a cargo de alias ‘Camilo’ de las disidencias; las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta $50 millones por información que logre dar con el paradero de esta y otras dos personas pertenecientes a este grupo armado ilegal.

Aunque la presencia de estas estructuras armadas genera enfrentamientos, el alcalde de Ituango confirmó en la misma entrevista que no es el caso de Ituango. En la zona no hay combates entre estos grupos ilegales y tampoco con el Ejército porque no han logrado localizarlos.

“Una vez se conoció el desplazamiento masivo, el Ejército determinó llevar las fuerzas para hacer presencia en el sector. Pero no son más de 30 disidentes de las Farc y creemos que lo hacen como estrategia militar para que el Ejército llegue a las veredas y ellos puedan enfrentarse por el territorio con los otros grupos al margen de la ley”, dijo Mira.

Frente a la situación de las personas que están asentadas en el casco urbano del municipio, el mandatario aseguró que diez de ellas presentaron síntomas de COVID-19 por lo que fueron aisladas para prevenir un contagio masivo. También iniciaron la vacunación de las personas que están desplazadas.

“Ayer llegaron helicópteros con 3 toneladas de ayuda humanitaria, pero las lluvias han afectado todo el proceso para ayudar a estas personas”, aseguró el mandatario.

En otra entrevista entregada a Blu Radio, Mira también dijo que el desabastecimiento ya está llegando al municipio a raíz del taponamiento de las vías por los derrumbes generados por las lluvias. Según el mandatario en el municipio no hay panela, arroz y papa.

“El clima tampoco nos ayuda. Ya la Gobernación dispuso de unos kits de alimentos para poder atender a esta población, pero desafortunadamente solo han podido llegar dos helicópteros, el cielo está muy nublado, no hay posibilidad de aterrizar más aeronaves”, dijo Mira,

Para este martes 27 de julio está pactada una visita a Ituango, donde estarán el gobernador (e) de Antioquia junto con algunos miembros de la fuerza pública, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo. Hasta el lunes 26 no estaba confirmada la presencia del ministro del Interior, Daniel Palacios, pero el mandatario departamental espera que el jefe de la cartera pueda asistir.

Le puede interesar: “Queremos que nos digan por qué esto pasa año tras año en Ituango”: Isabel Cristina Zuleta

“Este es el mayor desplazamiento del que tiene noticias la Procuraduría en el departamento de Antioquia. Este es un tema que rebasa la capacidad del municipio de Ituango y especialmente de su Alcaldía y de la Gobernación. Es muy importante que el gobierno nacional haga presencia y que nos acompañe en la atención de esta situación”, aseguró el Procurador regional, Luis Fernando Bustamante.

Los primeros desplazados empezaron a llegar al municipio el pasado miércoles 21 de julio. La crisis humanitaria ha sido difícil de manejar, pues está unida con la temporada de lluvias que está atravesando Antioquia. Las precipitaciones generaron derrumbes en las vías de acceso a Ituango por lo que la entrada de ayudas no ha fácil. El gobernador (e) de Antioquia aseguró que el arreglo de la carretera alertna va a demorarse al menos 20 días, por lo que la Gobernación, Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el Ejército, están trabajando en una vía alterna.