No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Colombia
Más Regiones
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La crisis que se cocina en Condoto, Chocó

Los habitantes del municipio dependen en su mayoría de la minería artesanal y empleos informales, por lo que después del vendaval quedaron sin nada. Han pedido la ayuda e intervención del Gobierno Nacional.

Valeria Gómez Caballero
05 de septiembre de 2025 - 12:08 a. m.
Más de 2.100 familias resultaron damnificadas tras el vendaval. Perdieron colchones, electrodomésticos y principalmente los techos de sus viviendas.
Más de 2.100 familias resultaron damnificadas tras el vendaval. Perdieron colchones, electrodomésticos y principalmente los techos de sus viviendas.
Foto: Valeria Gómez Caballero

Un inesperado vendaval, que se registró el pasado 11 de agosto, en Condoto, en el sur de Chocó, a dos horas de Quibdó, provocó en poco menos de dos minutos la destrucción de por lo menos la mitad del casco urbano y la zona rural. El viento no solo arrasó con tejas de zinc, postes y transformadores, sino que además desbordó la capacidad de la alcaldía, que es de sexta categoría, y recrudeció la situación de la población, la mayoría de la cual vive en la pobreza. En el camino hacia el municipio hay mucha vegetación y a pesar de que la mayoría...

Por Valeria Gómez Caballero

Temas recomendados:

Condoto

Chocó

vendaval

damnificados

crisis económica

ayudas gubernamentales

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar