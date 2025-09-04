La crisis que se cocina en Condoto, Chocó

Más de 2.100 familias resultaron damnificadas tras el vendaval. Perdieron colchones, electrodomésticos y principalmente los techos de sus viviendas. Foto: Valeria Gómez Caballero

Un inesperado vendaval, que se registró el pasado 11 de agosto, en Condoto, en el sur de Chocó, a dos horas de Quibdó, provocó en poco menos de dos minutos la destrucción de por lo menos la mitad del casco urbano y la zona rural. El viento no solo arrasó con tejas de zinc, postes y transformadores, sino que además desbordó la capacidad de la alcaldía, que es de sexta categoría, y recrudeció la situación de la población, la mayoría de la cual vive en la pobreza. En el camino hacia el municipio hay mucha vegetación y a pesar de que la mayoría...