La elección del nuevo rector de la UFPS de Cúcuta no está tan fácil

Las votaciones dentro de la universidad se realizaron entre el 28 y 29 de octubre. Foto: Universidad UFPS

Hay una gran incertidumbre alrededor de la elección del próximo rector de la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta (UFPS). Aunque ya hubo votaciones y la elección está en manos del consejo superior, que deberá elegir entre Sandra Ortega y Jhan Piero Rojas, hay quienes se oponen al proceso al considerar que no se dan las garantías para que haya un cambio en el claustro.

Las tensiones están sobre lo que se habla en los pasillos. Por cerca de 20 años, Hector Parra se había hecho reelegir como rector de la UFPS, pero en junio de este año, el Concejo de Estado decidió declarar nulo el acuerdo que lo eligió para el periodo 2021-2025, en un fallo de segunda instancia, que se dio en respuesta a una tutela que interpuso la veeduría de la universidad, alegando su retiro forzoso, ya que Parra tiene más de 70 años y una pensión.

Por eso se hicieron nuevas elecciones. Siete candidatos cumplieron las condiciones y tras la consulta que se hizo entre el 28 y 29 de octubre, los dos candidatos que obtuvieron mayor apoyo fueron Sandra Ortega y Jhan Piero Rojas. Aquí el problema es que quienes han criticado el proceso, aseguran que es el continuismo y la candidata sería la apuesta del rector saliente, ya que fue secretaria general durante su última administración.

“En Cúcuta la política permea todas las esferas de la ciudad y la academia no es la excepción; aquí tuvimos un mismo rector por 20 años, que fue Héctor Parra, y no precisamente por su destacada gestión administrativa, sino por la relación que él tiene con las maquinarias electorales y por el intercambio de favores con la gente. Ahora que ya no puede estar en el poder por la nulidad del cargo, pretende seguirlo haciendo a través de Sandra Ortega, y ese ahí donde los estudiantes nos revelamos”, indicó un estudiante de administración que prefiere no dar su nombre.

Para Carlos Bolívar, estudiante de derecho de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) de Cúcuta, y representante legal de la veeduría ‘Procuraduría Ciudadana UFPS, la historia se vuelve a repetir. Como hace siete años, que estuvo en huelga de hambre denunciando irregularidades en la elección del nuevo rector, esta vez volvió a manifestarse de la misma forma para exigir condiciones en la elección, especialmente en el peso que tiene el voto de los estudiantes.

Sumado a esto, se ha cuestionado la participación de Parra, durante las consultas, como testigo de Sandra Ortega en la mesa 1, donde votaban los docentes de planta, por lo que se habló de constreñimiento electoral. Así como aparecieron videos dentro del claustro de personas con camisetas naranjas, que son representativos de la campaña de la candidata.

Aunque este medio intentó contactar a Ortega, no obtuvo respuesta. Pese a ello, la candidata se refirió al tema en una entrevista a La Opinión de Cúcuta en la que indicó que se le dieron todas las garantías durante las votaciones “Además, este organismo solicitó a través de un comunicado a los diferentes órganos, miembros y funcionarios, cumplir a cabalidad con lo dispuesto en el Estatuto General, Reglamento Electoral, Manual de Funciones y Competencias Laborales, y demás normas internas”.

Frente al proceso que se adelanta, una profesora de planta indica que “hay que evaluar a los dos candidatos y sus capacidades de gestión, los cargos y la experiencia, ver quién de ellos propone una agenda electoral más pertinente para el desarrollo de la universidad y no que siga de espalda a la región”. Esto finalmente estará en manos del Consejo directivo, que para finales de este mes tendrán que tomar una decisión y definir si escoge entre estos dos candidatos quien estará a la cabeza de la UFPS.

En esto será clave Bolívar, quien hace 20 días fue escogido por el presidente Gustavo Petro como su representante ante el consejo directivo, lo que no solo le da voto sino la posibilidad de mostrar sus inconformidades con el proceso y lo que viene para la universidad. Mientras que desde la Asociación Sindical de Profesores se pidió respetar los resultados de las elecciones.