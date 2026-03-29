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La emergencia en Córdoba por las inundaciones continúa 

Con el inicio formal de la primera temporada de lluvias del año, se activaron las alertas en los 30 municipios del departamento ante posibles inundaciones. De por medio están las secuelas del frente frío que sigue afectando a la región. Gobernación tiene listo plan.

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Mónica Rivera Rueda
Mónica Rivera Rueda
30 de marzo de 2026 - 01:59 a. m.
A varias zonas rurales del departamento los damnificados no han podido regresar.
A varias zonas rurales del departamento los damnificados no han podido regresar.
Foto: Archivo particular

A casi dos meses de la emergencia por el frente frío en Córdoba el panorama ha cambiado. Sobre el margen izquierdo del río Sinú el agua ha comenzado a bajar ,y con ello varias familias han logrado retornar. No obstante la historia no es similar para todos, pues hay varias zonas rurales donde los empozamientos de agua siguen siendo similares a los del primer día, por lo que aún no se habla de recuperación.

“Lo que pasa es que ya no es noticia. Es cierto que el agua ha bajado mucho, pero hay mucha agua todavía estancada, mientras que en las...

Mónica Rivera Rueda

Por Mónica Rivera Rueda

Periodista de planeación, hábitat, salud y educación. Estudiante de la maestría de análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos.@Yomonrivermrivera@elespectador.com

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