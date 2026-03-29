La emergencia en Córdoba por las inundaciones continúa 

A varias zonas rurales del departamento los damnificados no han podido regresar. Foto: Archivo particular

A casi dos meses de la emergencia por el frente frío en Córdoba el panorama ha cambiado. Sobre el margen izquierdo del río Sinú el agua ha comenzado a bajar ,y con ello varias familias han logrado retornar. No obstante la historia no es similar para todos, pues hay varias zonas rurales donde los empozamientos de agua siguen siendo similares a los del primer día, por lo que aún no se habla de recuperación.

“Lo que pasa es que ya no es noticia. Es cierto que el agua ha bajado mucho, pero hay mucha agua todavía estancada, mientras que en las...