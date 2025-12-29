Logo El Espectador
Colombia
Más Regiones
La fórmula que comienza a dar frutos en La Guajira

Por cerca de dos años el sector privado y las comunidades de Manaure trabajaron para buscar soluciones al acceso al agua y otros servicios, como el de la energía. La escucha fue clave para encontrar alternativas sostenibles.

Mónica Rivera Rueda
30 de diciembre de 2025 - 02:14 a. m.
En las comunidades se construyeron plantas para potabilizar el agua de los pozos.
Foto: Mónica Rivera Rueda

Bajo una enramada de la comunidad Kaletamana, en Manaure (La Guajira), María Epiayú teje una mochila junto con otras mujeres de su comunidad. Puede ser una escena normal en cualquier ranchería wayuu, la diferencia es que lo hacen de noche, con luz producida por paneles solares, para cumplir con un pedido de artesanías por el que les pagarán bien.

“A mí La casa de la empatía me encargó 10 mochilas, cuatro grandes y seis pequeñas. Por las grandes me pagan COP 120.000”, añade Epiayú. Esto también puede sonar normal, pero no lo es, pues hace dos...

Periodista de planeación, hábitat, salud y educación. Estudiante de la maestría de análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos.@Yomonrivermrivera@elespectador.com

