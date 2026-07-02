La Fundación Cocha Molina, rumbo a la convertirse en fundación universitaria

Julieth Peraza anunció una alianza interinstitucional entre la Fundación Gases del Caribe y la Fundación Cocha Molina. A través del programa y plataforma ‘Huellas del Maestro’, 20 niños en situación de vulnerabilidad del Barrio La Paz, en Barranquilla, recibirán capacitación integral para formarse como acordeoneros. Foto: Cortes

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Fundación Cocha Molina anunció su proceso de evolución institucional para convertirse en la Fundación Universitaria Cocha Molina en el año 2027, un paso adelante para la profesionalización de la música tradicional colombiana.

Julieth Peraza, Gestora Cultural y cofundadora de la Fundación y del Museo Cocha Molina, fue la encargada de revelar la hoja de ruta que fusionará el conocimiento empírico y el talento innato de los artistas con la formación académica estructurada.

“Como parte de nuestro enorme y ferviente compromiso con la cultura, abrimos las puertas para unir a dos generaciones: a los maestros tradicionales con décadas de experiencia y a los nuevos talentos que garantizarán la continuidad de nuestro folclor. La meta es clara: iniciar un proceso histórico de dignificación para el músico colombiano”, afirmó Peraza.

El primer gran paso de esta transformación académica se materializará este mes de julio de 2026 con el lanzamiento del programa Técnico Instrumentista. En su etapa inicial, la iniciativa capacitará a 30 músicos pertenecientes a las agrupaciones de Poncho Zuleta y Cocha Molina.

La institución proyecta cerrar el año formalizando a cerca de 100 músicos, quienes históricamente han construido sus carreras con base en su experiencia, pero carecían de oportunidades para obtener un título oficial. Para potenciar este impacto y extender el programa hacia la etapa profesional, la Fundación avanza en conversaciones estratégicas con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), contando además con el acompañamiento del Ministerio del Trabajo.

Alineados con los objetivos de la UNESCO, el Pacto de Ciudad y el hermanamiento cultural entre el Festival de la Leyenda Vallenata y el Carnaval de Barranquilla, (iniciativa liderada por Julieth Peraza) la Fundación Cocha Molina confirmó la realización de la primera ‘Misión de Sabios Culturales’ este próximo 4 de julio de 2026.

Este encuentro eleva su alcance a nivel internacional al confirmar la reciente adhesión de la Universidad Autónoma de Nuevo León (México).

Julieth Peraza anunció una alianza interinstitucional entre la Fundación Gases del Caribe y la Fundación Cocha Molina. A través del programa y plataforma ‘Huellas del Maestro’, 20 niños en situación de vulnerabilidad del Barrio La Paz, en Barranquilla, recibirán capacitación integral para formarse como acordeoneros.

“Desde la Fundación Cocha Molina, seguimos sembrando futuro, dignificando el talento y protegiendo nuestra identidad”, concluyó la vocera.