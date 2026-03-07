La historia de “Ciruelito” el manatí que ha sido rescatado dos veces en Santa Marta

“Ciruelito”, el manatí que sobrevivió y se prepara para volver al mar. Foto: Camilo Galvis

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La vida de “Ciruelito” ha estado marcada por la resistencia. Este manatí antillano (Trichechus manatus), que hoy pesa cerca de 300 kilogramos y tiene entre cinco y seis años de edad, ha logrado sobrevivir a situaciones que habrían sido fatales para muchos animales marinos: redes de pesca, mordeduras de tiburón e incluso el sistema de enfriamiento de una planta eléctrica.

Su historia comenzó a conocerse en abril de 2023, cuando fue visto nadando junto a su madre cerca del Acuario del Rodadero, en Santa Marta. Semanas después, en mayo, apareció solo en la playa Los Ciruelos, en Bahía Concha. Estaba enmallado y con graves heridas en la cola provocadas por ataques de tiburón.

Debido a la gravedad de las lesiones, recibió atención veterinaria intensiva en el Centro de Rescate de Fauna Marina, alimentación asistida y un proceso integral de recuperación. Este espacio opera gracias a la alianza entre la Corporación Autónoma Regional del Magdalena - Corpamag, Fundación CIM Caribe y Centro de Vida Marina, instituciones que desde entonces han acompañado de cerca cada etapa del proceso de rehabilitación del animal.

Durante meses, veterinarios, biólogos y cuidadores trabajaron para sanar sus heridas y fortalecer sus condiciones físicas, en un proceso científico y humano que buscaba devolverle la fuerza necesaria para sobrevivir nuevamente en el mar.

Un regreso al mar interrumpido

Después de un largo proceso de recuperación, “Ciruelito” volvió al océano el 28 de septiembre de 2024. Su liberación se realizó en Katanzama, en la desembocadura del río Don Diego, en una jornada que también incluyó un ritual espiritual de la comunidad arhuaca, que acompañó simbólicamente su retorno a las aguas del Caribe.

Pero semanas después su historia volvió a dar un giro inesperado. El 6 de noviembre de ese mismo año se activó un operativo en La Guajira, luego de que el manatí quedara atrapado en una piscina de refrigeración de la planta generadora de energía Termoguajira, en Dibulla.

El animal había sido succionado por un tubo de aproximadamente 400 metros que conduce agua de mar hacia la central eléctrica. Durante dos días, especialistas trabajaron en una compleja maniobra de rescate hasta lograr liberarlo y trasladarlo nuevamente al Centro de Rescate de Fauna Marina, donde volvió a recuperación y monitoreo.

Una nueva oportunidad para nadar

Tras más de un año y cuatro meses de atención veterinaria, monitoreo científico y fortalecimiento físico, el equipo técnico determinó que “Ciruelito” se encuentra nuevamente en condiciones óptimas para regresar al mar.

Su caso se ha convertido en un ejemplo de cooperación entre científicos, autoridades ambientales y comunidades costeras para proteger al manatí antillano, una especie catalogada como vulnerable en Colombia.

De cara a su regreso al océano, Corpamag y sus aliados han realizado jornadas de sensibilización con la comunidad de Taganga y otros sectores cercanos, con el objetivo de concientizar y educar sobre la importancia de proteger a “Ciruelito” y a la fauna marina de la región.

Las autoridades ambientales también reiteraron el llamado a los pescadores y habitantes de la zona a reportar oportunamente cualquier emergencia con fauna marina, con el fin de garantizar su atención y conservación.

En los próximos días, “Ciruelito” será liberado nuevamente en aguas del Caribe, con la esperanza de que esta vez pueda retomar definitivamente su vida marina y regresar al hogar al que siempre ha pertenecido: el mar.