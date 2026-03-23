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La incertidumbre por los seis jóvenes desaparecidos en menos de 15 días en Mariquita

Entre enero y febrero las autoridades registraron la desaparición de seis jóvenes, entre 18 y 21 años, de quienes no se tiene ninguna información de su paradero. Mientras desde la Gobernación se habla de posible reclutamiento forzado, la Policía advierte que no hay un camino claro por seguir. ¿Qué ha pasado?

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Mónica Rivera Rueda
Mónica Rivera Rueda
24 de marzo de 2026 - 01:56 a. m.
Los desaparecidos son David Santiago Toro Arévalo, Freddy Hernando Galindo, Santiago Izquierdo Cuervo, Zait Stevan Ángel Delgado, Sergio Andrey Vanegas Moncada y Luisa Fernanda Chavarro Díaz.
Los desaparecidos son David Santiago Toro Arévalo, Freddy Hernando Galindo, Santiago Izquierdo Cuervo, Zait Stevan Ángel Delgado, Sergio Andrey Vanegas Moncada y Luisa Fernanda Chavarro Díaz.
Foto: Ilustración Eder Leandro

La desaparición de seis jóvenes, entre los 18 y 21 años, en el municipio de Mariquita, en el norte de Tolima, no solo ha tenido en ascuas a sus familias, sino también a las autoridades departamentales, que con el transcurso de las semanas han aumentado la recompensa por información de su paradero a COP 35 millones. El hecho no tiene precedentes, se dio en extrañas circunstancias y nadie da razón por lo que pudo haberles ocurrido. Mientras las familias insisten en movilizarse para que su búsqueda no quede en el olvido, las autoridades tienen...

Mónica Rivera Rueda

Por Mónica Rivera Rueda

Periodista de planeación, hábitat, salud y educación. Estudiante de la maestría de análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos.@Yomonrivermrivera@elespectador.com

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