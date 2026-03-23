La incertidumbre por los seis jóvenes desaparecidos en menos de 15 días en Mariquita

Los desaparecidos son David Santiago Toro Arévalo, Freddy Hernando Galindo, Santiago Izquierdo Cuervo, Zait Stevan Ángel Delgado, Sergio Andrey Vanegas Moncada y Luisa Fernanda Chavarro Díaz. Foto: Ilustración Eder Leandro

La desaparición de seis jóvenes, entre los 18 y 21 años, en el municipio de Mariquita, en el norte de Tolima, no solo ha tenido en ascuas a sus familias, sino también a las autoridades departamentales, que con el transcurso de las semanas han aumentado la recompensa por información de su paradero a COP 35 millones. El hecho no tiene precedentes, se dio en extrañas circunstancias y nadie da razón por lo que pudo haberles ocurrido. Mientras las familias insisten en movilizarse para que su búsqueda no quede en el olvido, las autoridades tienen...