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La moda afro no es un disfraz

Un turbante no es solo una tela. Un peinado no es solo una moda. Y una prenda inspirada en la cultura afro no es simplemente una tendencia pasajera. Detrás de los colores, las texturas y los estilos hay historias de resistencia, memoria y orgullo. Entonces, ¿qué ocurre cuando una identidad se convierte en accesorio? ¿Dónde termina la inspiración y dónde comienza la apropiación? En este episodio de Usted no sabe quién soy yo, el pódcast de periodismo narrativo de El Espectador, hablamos de moda, pero sobre todo de historia, cultura y reconocimiento.

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Joseph Casañas Angulo y Jessica Angulo
01 de julio de 2026 - 04:17 a. m.

Por Joseph Casañas Angulo

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Los Libertadores con diez años de experiencia en medios de comunicación.@joseph_casanasjcasanas@elespectador.com

Por Jessica Angulo

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