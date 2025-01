La polémica entre alcalde de Manizales y antitaurinos por las corridas de toros

Jorge Eduardo Rojas Giraldo aseguró que demandará la Ley que prohibirá las corridas de toros a partir de 2027. Foto: Andrés Torres

Una polémica se desató durante la Feria de Manizales, por cuenta de una declaración del alcalde de la ciudad, Jorge Eduardo Rojas, en contra de la ley No Más Olé, que prohíbe las corridas de toros en Colombia. En medio de los halagos que dio a los toreros españoles que participaron en la temporada taurina de la ciudad, aseguró hará todo lo posible para tumbar la restricción que se implementará desde 2027, lo que tuvo la respuesta de los antitaurinos.

“Yo soy un amante de este arte y esta cultura, y defiendo a mi ciudad, y a los que aman culturalmente esto de mi ciudad, que con casi todos. No dejaré que unos pocos me opaquen, no me da pena venir a decirlo. Con unas cinco o seis demandas, contra la ley que prohíbe los toros, vamos a tumbar eso como sea. Estamos decididos a que no se vayan a acabar los toros en Manizales”, aseguró Rojas a los toreros.

Tras difundirse las imágenes, la senadora Esmeralda Hernández, autora de la ley, calificó al gobernante como sanguinario y arrodillado a quienes están detrás de las corridas de toros. “Le recuerdo, señor, que esta victoria no fue de unos pocos, sino de toda Colombia. La ley pasó por el Congreso, donde se ganó por mayorías defendiendo la vida animal. Además, está profundamente equivocado al hablar de una “minoría”. Más del 90% de los colombianos, rechazan la tortura en la arena”.

¡Alcalde sanguinario y arrodillado! En un acto de pequeñez política e ignorancia, el alcalde de Manizales le asegura a dos toreros españoles que van a tumbar la ley #NoMásOlé. Es indignante verlo arrodillado ante los mismos que llamaron cultura a la esclavitud y que avergüenzan a… pic.twitter.com/az8LkkPT8r — 🍃Esmeralda Hernández🍃 (@EsmeHernandezSi) January 11, 2025

De igual forma, el representante a la Cámara Alejandro García hizo un llamado a la reflexión y recordó que no solo la ley, sino también la Corte Constitucional se pronunció sobre la realización de las corridas en el país. “Defender la tauromaquia como ‘tradición’ no puede estar por encima del deber de proteger la vida y los derechos fundamentales”.

En su defensa, el alcalde de Manizales indicó a La Patria que con el fin de las corridas de toros, se afectaría la economía de la ciudad. “Como gobernante y vocero debo defender todas las causas y lo primero es el riesgo económico de mi ciudad y la cultura. Parte de los manizaleños viven de lo que pasa en esta temporada taurina y gozan la cultura taurina como lo hago yo”.

Sumado a esto, aseguró que iniciará las acciones legales que anunció. “¿Qué revuelo puede causar que se demande una ley con la que alguien no está de acuerdo, ya sea por la forma o por el fondo? Eso no nos da ni pena ni miedo. Nosotros, con respeto, lo único que hacemos es echarle mano a las herramientas jurídicas para aplicar nuestros derechos”.

La ley No Más Olé, que fue aprobada en mayo de 2024, prohíbe las corridas de toros, pero deja un margen de implementación de tres años, para dar alternativas económicas a las personas que actualmente dependen de este negocio.