La polémica por el toque de queda que se declaró en Curití, Santander

La medida está dentro del plan de seguridad para garantizar las elecciones regionales de este fin de semana. Foto: Wikipedia

Por las elecciones regionales del próximo domingo, el Gobierno Nacional estableció una serie de medidas con las que busca garantizar la seguridad durante los comicios. Estas incluyen la aplicación de la Ley seca y en algunas ciudades, como Medellín, la gratuidad del pasaje en los sistemas de transporte masivo.

Además, los alcaldes están en la libertad de tomar medidas adicionales, como ocurrió en el municipio de Curití, en Santander, donde no solo se aplicarán las medidas mencionadas, sino que además se estableció el toque de queda desde el pasado 25 de octubre hasta el 30 de octubre y se prohibió la circulación de motociclistas con parrilleros.

“Esta medida se tomó en atención a los llamados que recibí de la comunidad y videos, donde se evidenciaba grupos de personas encapuchadas en diferentes barrios; la gente manifestó que los estaban siguiendo y amenazando”, dijo el alcalde de Curití, Ángel Miguel Triana, quien añadió que las quejas también las conoció la Personería e inspección de Policía, en las que se incluía la presencia de grupos de encapuchados en las noches, lo que los motivó a declarar el toque de queda.

La comunidad no piensa lo mismo, Orlando Galvis Vásquez, veedor del municipio, le señaló a Blu Radio que dichas medidas tendría intereses políticos. “El señor alcalde de Curití, en medio de su desconocimiento, saca un decreto fechado el 25 de octubre de 2023 para ordenar toque de queda afectando el comercio y todas las familias curiteñas y con el ánimo de evadir lo que las pruebas, así lo muestran de videos, fotos, del candidato que quiere gobernar en cuerpo ajeno repartiendo dinero, repartiendo tanques, baños, cemento, etcétera y la única alternativa que le quedaba era esa”.

El mandatario, en respuesta, señaló que no cree que se afecte el comercio. “¿Qué tanto puede afectarse de ocho a nueve las tiendas? Es una horita no más y es mientras se acaban las elecciones, no más. Lo de las comidas rápidas se dijo que se puede por domicilio, los estudiantes pueden llegar a cualquier hora, los que prestan servicios de seguridad pueden hacerlo. Tienen es que acercarse a la Secretaría de Gobierno y ahí se les da el permiso para que puedan movilizarse”.

La comunidad también rechazó la hora en la que se hizo pública la medida, ya que se publicó información al respecto desde las cuatro de la tarde del pasado miércoles, lo que le daba poco margen de maniobra a las personas que debían movilizarse de noche. No obstante, el decreto permite la movilidad del personal de salud acreditado que labora en el Hospital Integrado San Roque de Curití, Santander.

Para Galvis, el toque de queda sigue siendo una medida arbitraria para el municipio. “La misma comunidad ha estado vigilando esto (las elecciones) porque ha habido falta de acompañamiento de la Policía, pues están haciendo hasta para vender y el pueblo curiteño hoy se encuentra en una zozobra de sacar un decreto arbitrariamente sin conocimiento del departamento de Santander, ni del Ministerio del Interior, lo que no parece un abuso de autoridad por parte del alcalde Ángel Triana Sánchez”.