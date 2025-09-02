La postergada salida del alcalde de Sitionuevo, Magdalena

Alfredo Antonio Navarro Manga, alcalde de Sitionuevo (Magdalena). Foto: Archivo

Una protesta se realizó el pasado 27 de agosto en las afueras del Consejo de Estado, en Bogotá. Cerca de 50 personas viajaron desde Sitionuevo, un municipio de Magdalena con cerca de 32.000 habitantes, que desde hace cerca de diez meses viven en la incertidumbre por el futuro de su alcalde y de la administración local. “Queremos solución”, “queremos justicia”, repetían los manifestantes.

Un hecho similar se registró en abril pasado sobre la vía Barranquilla-Ciénaga, habitantes del municipio bloquearon el paso denunciando el retiro...