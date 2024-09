La razón por la que quedaron libres confesos asesinos del ganadero Esteban Urueta

El ganadero Esteban Urueta y de sus dos empleados, Fredys Manuel Beleño y Gerardo de los Santos, desaparecieron el pasado 10 de septiembre. Foto: Archivo particular

Una recompensa de $50 millones ofreció el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, por información de los confesos responsables del asesinato del ganadero Esteban Urueta y dos de sus trabajadores, Fredys Manuel Beleño y Gerardo de los Santos, quienes fueron encontrados enterrados en una finca en el municipio de Ciénaga de Oro. Los sujetos quedaron en libertad porque no se expidió a tiempo la orden judicial para legalizar su captura.

La alerta la había hecho Carlos Andrés Beleño Romero, hijo de Fredys Manuel Beleño, quien aseguró el pasado viernes 13 de septiembre que los dos sujetos confesaron el crimen y aunque permanecía en una sede del Gaula, no estaba legalizada su captura. “A pesar de que ellos ya declararon cómo fue el asesinato y marcaron el punto donde ellos enterraron a los tres, ¿cómo es posible que la orden de captura no haya sido emitida?”.

La orden fue finalmente emitida a las 9:00 p.m. de ese mismo día por un juez con funciones de control de garantías, pero a esa hora ya los dos sujetos, Cristian Petro y Juan Soto, habían quedado en libertad. Por ello, la gobernación decide ofrecer la recompensa de $50 millones para dar con su paradero.

Este fin de semana el abogado de los confesos asesinos, Lesmer Quintero Argel, aseguró al medio local Reportero Digital, que buscaba acercamientos con la Fiscalía para que sus defendidos comparecieran con “garantías”. “Córdoba puede estar tranquila de que no me confabularé con la criminalidad, sino que me ceñiré a los postulados del derecho al que debe tener acceso cualquier procesado en Colombia, independientemente del hecho por el cual se les investigue”.

Además, aseveró que las autoridades los habrían hecho pasar por paramilitares y los engañaron para que afirmaran algunos de los hechos. “Ellos no tuvieron órdenes de captura, pero sí retenidos dos días por el Gaula y tuvieron un interrogatorio, pero en su ejercicio legítimo guardaron silencio y nos manifestaron que querían irse y por eso quedan libres”.

Beleño Romero indicó que estas últimas afirmaciones no son ciertas. “Yo era la persona civil que estaba allí, aparte de la esposa del señor Esteban”, añadió para explicar que en el momento de la confesión no hubo presiones contra los confesos asesinos.

¿Qué paso con Esteban Urueta?

El pasado 10 de septiembre el ganadero Esteban Urueta fue visto por última vez en la vía que comunica a los municipios de Pueblo Nuevo y Planeta Rica, cuando recibió el llamado de uno de sus empleados y se dirigió a una de sus fincas.

Las autoridades encontraron su camioneta HiIlux de placas a BTD-761 abandonada en el municipio de Buenavista, horas después de la desaparición, pero su paradero se conoció el pasado 12 de septiembre, que se supo la noticia de que el ganadero y sus dos empleados estarían enterrados en una finca en Ciénaga de Oro.

El gobernador Zuleta señaló que el hombre no fue secuestrado y que el caso no tendría relación con grupos armados en la zona. Junto a esto, se conoció que Cristian Petro, quien era el Capataz de una de las fincas de Urueta, habría tenido problemas con el empresario por unas reces, que no aparecían en un inventario de los animales.

Los cuerpos fueron recuperados el pasado viernes 13 de septiembre por peritos que trasladaron los cuerpos a Medicina Legal en Medellín. Las familias han pedido celeridad en los procesos, para poder realizar las honras fúnebres de las tres víctimas.