La vida cuando solo se tiene energía pocas horas al día

En Beté, en el Medio Atrato, el estilo de vida de sus habitantes gira en torno al funcionamiento de las plantas de energía. Aunque se inició un proyecto para darles conexión permanente, siguen los temores.

Redacción Colombia
09 de septiembre de 2025 - 08:10 p. m.
El proyecto de interconexión eléctrica beneficiaría a familias de la cabecera municipal que es Beté, y a cinco de sus corregimientos.
Foto: Valeria Gómez Caballero

A Beté, la cabecera municipal de Medio Atrato, en el Chocó, solo se llega por el río Atrato. El viaje inicia en Quibdó y se demora 45 minutos, en una lancha rápida que solo sale por la mañana y regresa por la tarde. El agua es su única vía para el ingreso de alimentos, comercio y la entrada de combustible para las plantas eléctricas que dan luz al municipio.

No es constante. La luz llega en dos tandas: la primera entre las 9:00 a.m. y las 12:00 p.m. La segunda comienza a las 6:30 p.m. y termina a las 10:00 p.m. El municipio queda en la...

