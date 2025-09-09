La vida cuando solo se tiene energía pocas horas al día

El proyecto de interconexión eléctrica beneficiaría a familias de la cabecera municipal que es Beté, y a cinco de sus corregimientos. Foto: Valeria Gómez Caballero

A Beté, la cabecera municipal de Medio Atrato, en el Chocó, solo se llega por el río Atrato. El viaje inicia en Quibdó y se demora 45 minutos, en una lancha rápida que solo sale por la mañana y regresa por la tarde. El agua es su única vía para el ingreso de alimentos, comercio y la entrada de combustible para las plantas eléctricas que dan luz al municipio.

No es constante. La luz llega en dos tandas: la primera entre las 9:00 a.m. y las 12:00 p.m. La segunda comienza a las 6:30 p.m. y termina a las 10:00 p.m. El municipio queda en la...