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La vieja deuda que expuso la crisis por agua en Buenaventura

Después de siete días sin agua por la ruptura de un tubo madre, se restableció el servicio en el municipio, no obstante, sobre la mesa quedó la discusión por el déficit en el suministro y el cambio de un sistema que desde hace mucho es obsoleto.

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Itzel Martínez Sarmiento
22 de junio de 2026 - 09:27 p. m.
Habitantes de distintos sectores hacen filas para abastecerse de agua tras la emergencia provocada por la ruptura de una de las principales líneas de conducción del distrito.
Habitantes de distintos sectores hacen filas para abastecerse de agua tras la emergencia provocada por la ruptura de una de las principales líneas de conducción del distrito.
Foto: Alcaldía de Buenaventura

Lo primero que hizo María Isabel Quintero cuando volvió el agua no fue bañarse ni cocinar, fue llenar todos los recipientes que tiene en su casa. Después de lavar la ropa acumulada durante días, hizo aseo y ahora trata de recuperar la rutina que desde hace dos semanas giró alrededor de una sola preocupación: conseguir agua suficiente para pasar el día.

Pese a que se trató de una crisis, en Buenaventura almacenar agua hace parte de la cotidianidad, porque simplemente el sistema no tiene cómo garantizar el agua las 24 horas del día. Lo que pasó...

Por Itzel Martínez Sarmiento

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UJUD(9371)Hace 30 minutos
El próximo gobierno ? Huuuummmm.....

 

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