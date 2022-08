Lanzaron granada a la casa del alcalde de Uribia, en la Guajira

Según las autoridades, ninguna persona resultó lesionada.

El alcalde de Uribia (La Guajira), Bonifacio Henríquez Palmar, sufrió un atentado en su contra en horas de la noche del martes 23 de agosto, cuando sujetos lanzaron una granada a su vivienda.

Según la información que se conoce, el hecho no dejó personas heridas, ya que el mandatario local había viajado ese mismo día a Bogotá y sus familiares no se encontraban cerca al lugar de la explosión en ese momento. Sin embargo, sí se reportaron afectaciones leves en la vivienda.

De acuerdo con la información que le suministró la alcaldía de Uribia a El Espectador, este ataque estaría relacionado con las amenazas que ha recibido el mandatario y su hermana, quien es la gestora social, a través de WhatsApp, por parte de presuntos grupos delincuenciales extorsionistas.

A todos mis coterráneos y amigos agradecemos infinitamente su solidaridad en estos momentos. A las autoridades exigimos obrar con contundencia. Estos actos no me van amedrentar, seguiré firme y en pie luchando por la transformación de mi amada URIBIA. — Bonifacio Henríquez Palmar (@boni_henriquez) August 24, 2022

“Hice las respectivas denuncias ante el Gaula y también a la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad que está esperando que el protocolo de la Policía le pasara toda la información pertinente; pero lamentablemente el tiempo se agota y justamente el día de hoy, los que me amenazan cumplieron. Me han escrito desde números extranjeros de Chile y Venezuela, que iban a atentar contra mi vida, que me iban a tirar granadas”, dijo el alcalde de Uribia a Semana.

Ante este hecho, el secretario de Gobierno municipal convocó a un consejo de seguridad para la tarde de hoy, 24 de agosto, con el fin de anunciar medidas que permitan abordar esta situación. Mientras las autoridades investigan los hechos, el mandatario salió del para cumplir temas de su agenda.