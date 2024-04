Las hipótesis alrededor del asesinato de un comerciante en Bucaramanga

Juan Carlos Cassanova Ochoa, de 46 años, se encontraba en su local comercial en el barrio Girardot cuando fue abordado por hombres armados. Foto: Redes sociales

Varias han sido las versiones que han rondado alrededor del asesinato del comerciante y prestamista Juan Carlos Cassanova Ochoa, de 46 años, quien fue asesinado por sujetos armados en su local. Aunque en un primer momento se relacionó el caso con el no pago de una extorsión, el alcalde de la ciudad, Jaime Andrés Beltrán, salió a desmentir dicha hipótesis.

Lea: Capturaron a falsa médica que trabajó en hospital de la Policía durante tres años

El crimen quedó registrado en videos de cámaras de seguridad en los que a dos hombres en una moto, que se detienen frente del local. El parrillero se baja y dispara en varias ocasiones contra el comerciante, quien momentos después del ataque se levanta y busca ayuda de una persona que estaba en el sitio.

“Respire, respire, don Juan Carlos, busquemos un carro rápido, no se desespere, respire lento, no se preocupe, respire con calma, eso no le dieron en la cabeza, calmado, usted se salva”, dice un hombre en el lugar.

Le puede interesar: Incendian parqueadero de carros de Air-e por cortes de energía en Magdalena

Personas en el lugar trasladaron en un vehículo particular a Cassanova Ochoa a la clínica Chicamocha en donde ingresó directamente a cirugía, sin embargo, pese a los esfuerzos del cuerpo médico, el hombre falleció.

Primeras versiones relacionaron el asesinato con una posible extorsión, pero la Policía de Bucaramanga y el alcalde de la ciudad descartaron esta posibilidad, “ya que la víctima no tenía amenazas de este tipo. La Policía investiga la hipótesis sobre posibles temas personales, que podrían ser la causa del hecho”, dijo Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga.

Sumado a esto, el mandatario señaló: “para mí es preocupante que una deuda no saldada termine en un homicidio. Ya se están analizando las cámaras de seguridad de la zona y de la Policía para ubicar el escondite de los responsables del homicidio”.