Las irregularidades en la oficina del Sisbén que denunció el alcalde de Pasto

Una visita sorpresa hizo el alcalde de Pasto, Nicolás Toro, a la sede del Sisbén en la ciudad ante una serie de irregularidades y denuncias que se han hecho sobre acciones de los funcionarios. “Que manipulan las encuestas, que cambian las cosas, y no me van a decir que no, porque yo ya tengo pruebas y voy a llamar a la Sijín para entregárselas”.

La acusación del mandatario corresponde a denuncias que se han hecho por una presunta red que habría entre varios funcionarios, que estarían cobrando entre $100.000 y $200.000 a los ciudadanos para acceder a los subsidios de interés social, así como a programas de vivienda y salud, cambiando su puntuación en el Sisbén.

Como Alcalde, me comprometo a garantizar la transparencia y honestidad en todas nuestras entidades. He solicitado a las autoridades que investiguen las denuncias ciudadanas sobre posibles cobros irregulares en el Sisben.



— Nicolás Toro (@NicolasToro2024) October 9, 2024

“Hoy he pedido a la Sijín que intervenga en esto. Ya estoy cansado. El que esté libre que no preste atención a mis palabras, pero el que sea responsable que mejor renuncie y váyase. Aquí no vamos a seguir sosteniendo esto. Ya es el colmo”, les dijo Toro a los funcionarios.

Dentro de las denuncias estarían personas que tienen los requerimientos para tener bajos puntajes del Sisbén para acceder a subsidios y programas del gobierno, pero que han sido sacados por no pagar a los funcionarios, quienes solicitaban transferencias en cuentas de Nequi, por lo que la alcaldía inició una auditoría y solicitó a la Fiscalía investigar, ya que se trataría de una red que se extendería a otros municipios de Nariño.

“¡Carajo, ya dejen de andar con sus vainas, al que le caiga el guante que se lo chante, ya es suficiente la berraca corrupción!”, añadió Toro a los comentarios que les hizo a los funcionarios de la entidad.