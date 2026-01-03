Logo El Espectador
Los temores en Norte de Santander y La Guajira tras ataque de EE. UU. en Venezuela

A la espera de acciones desde el Gobierno Nacional en términos de seguridad y ante una posible nueva ola migratoria, en la región se plantean problemáticas económicas y de abastecimiento.

Mónica Rivera Rueda
03 de enero de 2026 - 09:12 p. m.
Desde temprano, el Ejército colombiano trasladó tanques al puente internacional Simón Bolívar que une a las ciudades de Cúcuta y Villa del Rosario con las ciudades de San Antonio y San Cristóbal del Estado Táchira, en Venezuela.
Foto: EFE - Mario Caicedo

El paso fronterizo desde Cúcuta hacia Venezuela amaneció en una aparente calma detrás de la cual se mantiene la incertidumbre. Aunque el paso por el puente Simón Bolívar, que une a la capital nortesantandereana con Táchira se ha mantenido abierta y con paso normal, las consecuencias del ataque que se registró en la madrugada de este sábado 3 de enero mantienen en alerta a las autoridades locales. Desde el Gobierno Nacional se ordenó reforzar la Fuerza Pública e instalar albergues ante posibles nuevas migraciones, así como se planteó declarar...

Mónica Rivera Rueda

Por Mónica Rivera Rueda

Periodista de planeación, hábitat, salud y educación. Estudiante de la maestría de análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos.@Yomonrivermrivera@elespectador.com

