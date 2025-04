Las pistas que se siguen del asesinato del biólogo italiano Alessandro Coatti

La víctima hallada en Santa Marta era un reconocido biólogo molecular, con estudios en neurociencia, en Reino Unido. Foto: Cortesía

Las autoridades investigan varias hipótesis que han surgido del asesinato del biólogo italiano Alessandro Coatti, quien fue descuartizado y encontrado en diferentes puntos de Santa Marta, al inicio de esta semana. En medio del anuncio de la llegada de fiscales italianos, apareció un video de un grupo armado en el que se desliga del crimen.

Se tiene claro que el biólogo molecular llegó el pasado 3 de abril a Santa Marta. Se hospedó en un hotel y dos días más tarde desapareció. Según indicó uno de los empleados del lugar, Coatti había estado preguntando por la ruta para llegar al Tayrona y las posibilidades de hacer seguimiento a algunos animales.

Un día más tarde, el 6 de abril, niños encontraron una maleta, en el sector de Bureche, dentro de la cual fueron halladas la cabeza y algunas extremidades, sobre las que todavía se encontraba la manilla de acceso al hotel, lo que facilitó la identificación del extranjero.

El resto del cuerpo fue hallado en otros dos puntos durante los siguientes dos días, lo que encendió las alarmas de las autoridades, que en un primer momento anunciaron una recompensa de $50 millones por información de los responsables del asesinato.

A la par, se han ido conociendo declaraciones de familiares del biólogo. Por ejemplo, Giovanni Coatti, tío de la víctima, indicó a Il Resto del Carlino que “Alessandro era un buen chico, una persona alegre, servicial y abierto a la vida. Era un biólogo brillante, con una carrera que comenzó en Londres. Le encantaba viajar, descubrir el mundo”.

De igual forma, mencionó que él junto a la familia no creían que se tratara de un asesinato en medio de un robo, ya que el biólogo no le gustaba aparentar ni llevaba mucho dinero en sus viajes. “Sinceramente, estamos impactados; lo ocurrido es surrealista. Alessandro no tenía enemigos, era una persona tranquila (...) En cambio, nos atormenta un pensamiento más oscuro. El del tráfico de órganos. La forma en que encontraron el cuerpo... descuartizado, sin el torso. Es horrible incluso decirlo, pero en estos momentos no se puede descartar nada”.

En lo local, en medio del hermetismo de las autoridades, se han barajado varias hipótesis. Por ejemplo, un hombre que habló con Noticias Caracol señaló que conoció a Coatti en su paso por Bogotá y viajó con él a San Andrés, donde el extranjero habría estado junto a un hombre que para el colombiano era extraño, por lo que aseguró que podría entregar imágenes a las autoridades.

Sumado a esto, la defensora de derechos humanos Norma Vera Salazar, señaló a Il Messagero, que era posible que el extranjero hubiera sido confundido con un emisario de mafia italiana, por lo que detrás de su asesinato podría estar alguno de los grupos delincuenciales que opera en la zona. Es decir, el Clan del Golfo o Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Estos últimos publicaron este viernes 11 de abril un video en el que aseguraron que no están detrás del crimen contra el biólogo italiano. “El Estado Mayor de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada no tiene participación en el asesinato del italiano Alessandro Coatti. Rechazamos estos hechos y le pedimos a las autoridades que investiguen a fondo”, dicen en las imágenes en las que además se desligan de otros hechos de violencia en la región.

Por su parte, la alcaldía de Santa Marta reiteró que mantiene la recompensa, así como “se conformó un equipo interdisciplinario de Fiscalía, Policía Judicial del CTI y Policía Nacional, con el apoyo de un fiscal de Italia, país de origen de la víctima. Ya se han recibido llamadas con datos que están siendo analizados y forman parte de la reserva de la investigación”, indicó el coronel Gustavo Berdugo Garavito, secretario de Seguridad de Santa Marta.

¿Quién era Alessandro Coatti?

El italiano de 38 años estudió Biología Molecular y Celular en la Universidad de Pisa, así como trabajó durante ocho años en la Royal Society of Biology, en Reino Unido, donde lideró investigaciones en ética e innovación biotecnológica.

“Era divertido, cálido, inteligente, amado por todos con los que trabajó, y será profundamente extrañado por todos los que lo conocieron y trabajaron con él. Nuestros pensamientos y mejores deseos están con sus amigos y familiares en este momento realmente horrible”, resaltó la Real Sociedad de Biología de Reino Unido.

El año pasado renunció a su trabajo e inició un largo viaje por Suramérica, que primero lo llevó a Ecuador, donde estuvo por cuatro meses. Posteriormente, viajó a Bolivia, donde asistió al Festival de Oruro y finalmente llegó a Colombia, donde recorrió Bogotá, Medellín y San Andrés, antes de llegar a Santa Marta.