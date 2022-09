Las razones de la marcha de hoy contra las reformas de Petro, según Pierre Onzaga

Los organizadores de la marcha de este lunes 26 de septiembre. Pierre Onzaga (con anteojos)es el penúltimo de izquierda a derecha. Foto: Cortesía

¿Quién es Pierre Onzaga?

Soy bogotano, arquitecto y empresario desde joven , tengo una empresa de arquitectura y otra de alimentos. En 2008 lideré la marcha en contra de la Farc y me quedó el bichito ciudadano de ayudar a la causas sociales en Colombia y en este momento planteamos una movilización en contra de las reformas del gobierno de Gustavo Petro.

¿Es usted opositor al gobierno Petro?

Previamente a esta movilización recorrimos todo el país para identificar el sentir de la gente escuchando organizaciones de base, empresarios pequeños y medianos, y con múltiples grupos de personas encontraos que hay un inconformismo muy grande con estos representantes del pueblo que pareciera no representan al pueblo sino a sus propios intereses porque se plegaron a rajatabla a la coalición que arma el Pacto Histórico y no piensan en el pueblo. Entonces, se conforma una ciudadanía en oposición pero lo que se busca es que los ciudadanos sin necesidad de tener un partido participen de esto. No hay un partido detrás ni un líder de un partido detrás de nosotros, sino que somos ciudadanos que queremos lo mejor para Colombia y que entendemos la necesidad de unir al país en torno a estas voces y por eso es una posición ciudadana válida frente a las políticas que pueda generar el gobierno de Petro y de cualquier otro gobierno en el futuro.

¿Entonces quiénes los apoyan en la organización de la gran marcha, como ustedes la denominan, de este 26 de septiembre.

Nosotros mismos con recursos propios hemos tratado de hacer la cosas para que cada equipo se organice para hacer los oficios informativos a cada una de las administraciones locales para obtener el uso de los espacios. Cada equipo hace sus propias camisetas y con mucho amor por Colombia.

¿Y los gremios se han sumado qué les dicen?

Lo que hemos pedido es que los empresarios y gremios se sumen. Algunos carboneros y ganaderos ya lo hicieron, pero no con recursos sino convocando a su gente.

¿Cuántas personas componen la organización de la marcha?

Empezamos decenas, ya somos miles y esperamos que seamos millones en las calles. Tenemos equipos en buena parte de las ciudades de Colombia y fuera del país, la mayoría en Estados Unidos, España, México, Colombia y Suiza; que se han formado voluntariamente y que donan su tiempo para que esto pase y tenemos un grupo de cerca de 5.000 voluntarios en todo lo que se necesite. Básicamente es un servicio a la sociedad para despertar la responsabilidad ciudadana para con el país en los próximos treinta o cuarenta años.

Usted fue uno de los gestores de la marcha contra las Farc en 2008. ¿También organizó marchas contra los gobiernos de Santos y Duque?

Apoyamos algunos movimientos que entonces existieron, pero de manera más tangencial en ese momento , pero hoy lo hacemos ejerciendo liderazgo en virtud del sentido de urgencia. De hecho, en el momento en que fue hecha la marcha contra las Farc, en 2008, éramos completamente libres y ahora estamos ad portas de no serlo.

¿Por qué dice eso?

Por ejemplo, le reforma del Código Electoral propuesta plantea la creación de un megaorganismo denominado ONE, que podría escindir o cancelar cualquier partido político, sea el Polo Democrático, el Partido Liberal o el Centro Democrático. Eso prendió las alarmas y creemos que detrás de eso hay una intención autoritaria para tener la menor cantidad de partidos con una sola orientación filosófica y social, como pasa en Cuba y Venezuela.

¿Y por qué no les gusta la propuesta de reforma tributaria del Gobierno Petro?

Porque no le apunta al desarrollo ni al empleo de los colombianos sino a generar pobreza sacando dinero de todas las ollas. Incluso la iniciativa de reforma pensional es inconstitucional porque busca cobrarles un impuesto a los pensionados como si tuvieran un ingreso, cuado se rata de un ahorro durante toda su vida de trabajo.

¿Y qué proponen para frenar esas reformas que ustedes cuestionan?

Buscamos trazar una línea roja en ese margen de las reformas y que sean retiradas. No buscamos generar una negociación para quitar un más o un menos, sino que sean retiradas. No estamos de acuerdo con lo dicho por el senador Gustavo Bolívar de acudir a la emergencia económica si el Congreso no aprueba la reforma tributaria. Eso es igual a la amenaza del ministro (Alfonso) Prada, quien dijo que si esa reforma no es aprobada llamaría a la movilización popular, y esa no es su función como ministro, sino darse lapo en el Congreso para acordar la reforma tributaria. Todo esto son señales de autoritarismo.

¿Pero cómo lograr que el gobierno retire las reformas sin negociar y qué harán ustedes si no lo hacen?

El resultado de las conversaciones con las personas en las regiones se ha dicho que no es una reforma que le apunte al desarrollo de los tenderos o de sus compradores, ni los medianos y pequeños empresarios. Depende del gobierno cuánto tiempo demore esa decisión, eso es lo que tardará la movilización. Si ellos deciden que no lo quieren hacer esta movilización continuará.

¿En cuántas ciudades de Colombia habrá movilizaciones este lunes 26 de septiembre?

En Colombia y en el exterior la gente está citada a las 10 de la mañana y estaremos en las calles hasta que nos dé. Son más de 40 ciudades en donde habrá movilizaciones.