Las tensiones sobre la represa del Urrá

Por el llenado de la cota de la represa de Urrá, se han tenido que hacer descargas al río Sinú, lo que mantiene en alerta roja a los municipios río abajo.
Foto: UNGRD
“Nunca debió construirse Urrá”, señaló el presidente Gustavo Petro con respecto a la situación que atraviesa Córdoba por las inundaciones derivadas de las fuertes lluvias que fueron provocadas por el frente frío que afectó al país.
Según el mandatario, a este fenómeno meteorológico se le suman factores como la saturación de los suelos, que habría reducido la capacidad de regulación natural de las aguas, y las administraciones de los embalses, que según él han priorizado los intereses energéticos sobre los ambientales y sociales. “Las represas...
Por Mónica Rivera Rueda
Periodista de planeación, hábitat, salud y educación. Estudiante de la maestría de análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos.@Yomonrivermrivera@elespectador.com
