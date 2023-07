Las versiones tras la agresión a una niña por su madrastra en Cúcuta

El padre y la abuela de la niña tienen un proceso en una Comisaria de Familia y otro con la Fiscalía. Foto: Captura de pantalla

Una denuncia en redes sociales ha causado indignación en los últimos días. La abuela de una niña de cuatro años publicó una serie de videos en los que se ve como la madrastra amenaza a la menor con un palo para que coma, así como en un momento le pega en las piernas con un palo.

“Acudí a Comisaría de Familia, solo saben darme citas y más citas, pero no me solucionan nada. La verdad me encuentro súper desesperada por mi nieta”, escribió Chiquinquirá Castellanos, abuela paterna de la niña, en las publicaciones que hizo.

Con el paso de los días, no solo ha crecido la indignación por el hecho, sino que además se han conocido más detalles de la situación de la niña, a quien su mamá habría dejado al cuidado de su padre biológico, debido a que viajó a Venezuela.

La Policía informó que a través del grupo de Policía de Infancia y adolescencia se contactaron con el padre de la niña, quien aseguró que el hecho se presentó en mayo pasado. El caso estaría en manos de la comisaría de familia (Zona centro) de Cúcuta, donde estarían haciendo seguimiento a la niña por un cuadro de desnutrición que presentó estando bajo el cuidado de su abuela.

Sumado a esto, el padre biológico y la madrastra de la niña hablaron con un medio local, en el que señalaron que el hecho se presentó el 2 de mayo y que posteriormente el Icbf visitó su casa para corroborar las condiciones de la menor de edad.

Así mismo, Gregory Ramírez, padre de la niña, indicó que recientemente la menor de edad ha estado enferma y hasta la tuvieron que operar de los intestinos por problemas de alimentación que habría padecido mientras que estaba bajo el cuidado de su mamá, Chiquinquirá, a quien le dejo la niña por cerca de un año.

Por su parte, Yuri Manrique, madrastra de la niña, indicó que “me repudio a mí misma al verlo (el video) porque soy mamá y yo creo que solamente una mamá sabe como se vive el día a día con los hijos. Fue un momento de ira y desesperación. No justifico ningún tipo de maltrato”.

Mientras se define el futuro de la niña y se soluciona el pleito entre la abuela y el padre por la custodia, la Policía recordó que la ciudadanía puede denunciar casos de maltrato y abuso. “Como grupo de protección a la infancia y adolescencia invitamos y agradecemos a todos los ciudadanos que puedan evidenciar que se están vulnerando la seguridad de nuestros niños y niñas, que se comuniquen con el 123”, dijo la capitana Rocío López, comandante del grupo de infancia y adolescencia de Cúcuta.