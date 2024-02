Liberaron a Roger Duarte, secretario de Albania que duró dos años secuestrado

La familia de Roger Duarte solo tuvo pruebas de supervivencia a un año que se cometiera el secuestro. Foto: Alcaldía de Albania

Tras permanecer 25 meses secuestrado, en la mañana de este domingo 18 de febrero fue liberado Roger Duarte, exsecretario de Hacienda de Albania, en La Guajira, quien fue retenido por sujetos armados en 2022, cuando iba con su familia a una finca de su propiedad.

Según indicaron las autoridades, a Duarte lo dejaron en la vereda Cuestecita, sobre la vía que de Uribia conduce a Riohacha, hasta donde se desplazaron uniformados para verificar su estado de salud y garantizar el reencuentro con sus familiares.

“En nombre de la comunidad Albanés, nos alegra enormemente la liberación de nuestro amigo y compañero Roger Duarte, ex secretario de hacienda. Les damos la bienvenida a la libertad. Ojalá este tipo de flagelos no se sigan registrando en nuestro amado municipio”, indicó la alcaldía de Albania.

Por su parte, Duarte señaló a Noticias RCN que se encuentra en buen estado y con la disposición de seguir trabajando con las comunidades. “Me encuentro muy contento, alegre, me encuentro muy bien de salud, me siento muy alegre de regresar a mi pueblo para encontrarme con los míos y seguir trabajando en ese bienestar de las comunidades que siempre me ha gustado”.

El secuestro de Duarte se dio el 22 de enero de 2022, muy cerca del casco urbano de Albania, cuando se movilizaba con su familia a una finca de su propiedad. Sujetos armados los interceptaron y obligaron a Duarte a montarse a una camioneta que se metió en una zona boscosa.

A un año de su secuestro, mientras algunos miembros de su familia lo daban por muerto, apareció una prueba de supervivencia en la que se veía a Duarte con unas esposas en una mano y un periódico del 24 de enero de 2023.

Tras el secuestro, las autoridades departamentales y municipales ofrecieron una recompensa de $60 millones, así como fueron capturadas tres personas acusadas de estar detrás del secuestro.

Aunque no se logró dar con el paradero del secretario de Hacienda de Albania, se indicó que detrás del secuestro estaría una banda que se hace llamar “Los Binacionales”, que habría pedido $1000 millones a la familia de Duarte para garantizar su liberación.