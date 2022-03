Liberaron al soldado que había sido secuestrado por el Eln en Tibú

La primera evidencia de vida que se tuvo del soldado Yeison Martínez Tapias fue un video que el Eln le envió a su familia el 21 de marzo. Foto: Cortesía

Integrantes del Eln dejaron en libertad a cuatro personas, entre ellas el soldado Yeison Martínez Tapias, quienes habían sido secuestrados mientras distribuían agua en comunidades del municipio de Tibú, en Norte de Santander.

“Celebramos que estas personas puedan regresar con sus familias y amigos, además destacamos a los funcionarios de la Regional Ocaña, en cabeza de la Defensora Deissy Díaz, quienes adelantaron con éxito esta labor humanitaria”, afirmó el defensor del pueblo, Carlos Camargo, ante la liberación en la que participó la entidad y la Iglesia Católica.

El militar había sido secuestrado, el pasado 3 de noviembre, en la vereda Palmeras del Mirador, en zona rural del municipio de Tibú, junto con Walter Orjuela Pineda, cuando integrantes del grupo armado se llevaron secuestrado a Martínez.

Según Orjuela, Martínez se encontraba en la cabina cuando miembros del Eln lo sacaron a la fuerza. Orjuela logró esconderse en la vegetación cercana y así evitó ser víctima de secuestro. Tras la partida de los guerrilleros, Orjuela condujo por tres kilómetros hasta el Puesto de Mando Militar (PMM), donde reportó el secuestro.

La primera evidencia de vida que la familia de Martínez, quien lleva 15 años en el Ejército, recibió fue entregada el pasado 21 de marzo en video. “Desde el momento en el que fui retenido no he recibido ningún maltrato, ni físico, ni verbal. He estado bien de salud, he tenido una buena alimentación. He descansado bien”, decía el soldado.

Martínez fue liberado tras cuatro meses de cautiverio, por lo que agradeció la oportunidad de reencontrarse con sus padres, esposa e hija. “Este es un día esperado, anhelado, todos los días le pedía mucho a mi Dios que me sacara de acá”, declaró.

Entre las otras personas liberadas se encuentran Galy David Soto Barranco, policía retirado; José Álvaro Rodríguez Gélvez, Isaura María Paz Contreras y Yair Daniel Suárez Contreras, quienes fueron señalados por el Eln de ser informantes.